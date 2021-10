Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 16 ottobre su Rai 1. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma con la presenza della conduttrice Milly Carlucci e il direttore di rete Stefano Coletta. Presente anche il Cast degli artisti in gara quest’anno. Tra i presenti abbiamo avuto modo di intervistare una delle protagoniste della nuova stagione di Ballando con le Stelle: Arisa, che ci ha raccontato di come si sta preparando a questo nuovo debutto. Con lei abbiamo anche parlato di Amici di Maria De Filippi, trasmissione che l’ha vista protagonista, in veste di professoressa di Canto, lo scorso anno. Ecco cosa ci ha raccontato in esclusiva per SuperGuidaTv.

Arisa, l’intervista

Come mai hai accettato di partecipare a Ballando?

Ho accettato perché desidero imparare a ballare, desidero imparare a muovermi in uno spazio, a memorizzare le coreografie. E il fatto di farlo per lavoro mi responsabilizza molto di più.

Temi la competizione? Avverti la gara?

No! Io sinceramente l’unica cosa che temo è non riuscire ad abbattere i miei limiti. Non mi interessa la competizione, neanche quando si tratta di cantare, quindi figurati sul ballare che non è proprio il mio. Speriamo di riuscire a fare una figura: la meno peggio.

Hai abbandonato Amici come giudice, stai seguendo il programma?

Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola. Ricordo Amici di quando c’era lei al centro e si parlava di argomenti che era difficile riproporre in casa. È stato anche un grande insegnamento a quell’epoca per me. Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perchè non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose.

E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perchè appunto facendo Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse. Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto.

Il tuo posto è stato preso da Lorella Cuccarini, come commenti questo suo passaggio?

Io penso che Lorella sia una grande professionista, sa supportare delle persone che vogliono diventare dei comunicatori. Poi tra l’altro lei ha fatto dei Sanremo, anche se un po’ di tempo fa, ha ben in mente che cosa significa intrattenere, comunicare. Quindi sono convita che ricoprirà questo ruolo in maniera super wow.

Alcune indiscrezioni parlano di alcune clausole inserite nel contratto da parte tua, è vero oppure no?

No! Sinceramente no. Tipo Quali?

Diciamo che tu non volevi incontrare determinate persone.

No! Ma poi i contratti sono chiari, non è assolutamente cosi. Sul mio ex compagno? Cerchiamo di non vederci così non litighiamo. Ma non è una cosa da clausole e da contratto. Cerchiamo di non vederci per il momento per non litigare. È normale. Oltre ad essere quello che siamo fuori siamo anche qualcos’altro dentro, e come succede nelle coppie normali ci vuole un po’ di tempo.

L’intervista video ad Arisa