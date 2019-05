Seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Dopo l’uscita di Manuela Arcuri, questa volta a giocarsi il tutto per tutto per la finale saranno Ettore Bassi contro Dani Osvaldo. Chi la spunterà? Ecco le anticipazioni di sabato 25 maggio.

Ballando con le Stelle stasera, sabato 25 maggio

Sabato 25 maggio 2019 grande attesa per la seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2019 in onda dalle ore 20.35 in prima serata su Rai1. Il dance show, condotto da Milly Carlucci si conferma un successo di critica ed ascolti nonostante sia arrivato quest’anno alla quattordicesima edizione. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Quale sarà il vip a conquistare il primo posto?

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, Ballando torna in pista con la seconda semifinale e un parterre di ospiti di tutto rispetto. Per l’occasione, infatti, il momento ballerino per una notte si quadruplica con la partecipazione di quattro protagonisti dello spettacolo. Tutti hanno accettato l’invito della padrona di casa Milly Carlucci. A cominciare dall’attrice Nathalie Guetta, il conduttore Flavio Insinna e il comico Nino Frassica.

Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle

Non solo, anche Elisa Isoardi alla fine ha deciso di accettare l’invito fattole dalla Carlucci proprio durante una delle puntata de La Prova del Cuoco. Quattro personaggi molto amati dal pubblico pronti a mettersi in gioco in una nuova e divertente avventura. In poche ore dovranno imparare una coreografia da eseguire in diretta sotto l’occhio critico ed attento della giuria di qualità. Ricordiamo che il punteggio di ogni singola esibizione farà parte del tesoretto, importante per aiutare qualche concorrente a migliorare la propria posizione in classifica.

Ballando con le Stelle 2019, coppie finaliste

Queste le coppie finaliste di Ballando con le Stelle 14 che si giocheranno il tutto per tutto durante la seconda semifinale di sabato 25 maggio. Chi riuscirà a staccare un biglietto per la finale di sabato 1 giugno?

Enrico Lo Verso con Samanta Togni

Suor Cristina e Team Oradei

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli

Lasse Matberg e Sara Di Vaira

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

A sfidarsi per lo spareggio saranno Suor Cristina e il suo team contro Enrico Lo Verso Samanta Togni. Chi vincerà?