Adriana aveva una passione profonda per le balene: le studiava, le proteggeva attraverso un’associazione da lei fondata, e amava ripetere che questi straordinari animali, forti e tenaci, sanno mantenere un legame indissolubile se hanno condiviso momenti significativi. Proprio nel giorno del suo funerale, si ritrovano Evelina e Milla, un tempo inseparabili con Adriana durante gli anni dell’università, ma ormai estranee l’una all’altra da oltre un decennio. La perdita della loro amica le costringe a un confronto inatteso, carico di ricordi e di nodi irrisolti.

A interpretare le due protagoniste sono Veronica Pivetti e Carla Signoris, volti principali di “Balene – Amiche per sempre”, una nuova serie firmata Raiuno, diretta da Alessandro Casale e ambientata tra Ancona e il promontorio del Conero. Composta da quattro puntate, in onda in prima serata da domenica, la serie intreccia emozione, ironia e mistero, raccontando la forza dei legami femminili e le seconde possibilità che la vita può offrire. Nel cast anche Manuela Mandracchia nel ruolo di Adriana, insieme a Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli e Giorgio Tirabassi.

“Balene”, intervista esclusiva al regista Alessandro Casale

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva il regista Alessandro Casale. Ai nostri microfoni ha spiegato com’è stato lavorare alla serie: “E’ stato divertente lavorare a questa serie anche perché si è creata una bella sinergia con Veronica e Carla. Non le conoscevo e sono state una sorpresa. Sono arrivato quando le sceneggiature erano state scritte, ho voluto dare delle indicazioni ma l’adattamento è stato azzeccato. E’ una serie comedy drama e siamo riusciti a tenere i toni giusti per navigare in emozioni e sentimenti più profondi”. “Balene” rappresenta una ventata di novità per la Rai come sottolineato da Alessandro: “In questa serie esce fuori la forza di queste donne che seppur non giovanissime hanno buona parte della vita davanti, c’è loro la possibilità di aggiustare o correggere il tiro”. Veronica Pivetti e Carla Signoris hanno dato il loro meglio in questa serie e tra loro è nata un’amicizia: “Sono diventate amiche inseparabili, hanno trascorso le riprese cenando insieme, studiando insieme, sostenendosi a vicenda. Il loro talento è indiscutibile. E’ una serie in cui molte donne si potranno ritrovare”.

Su un’eventuale seconda stagione, Casale dice che se ne sta già parlando: “Ora dobbiamo aspettare i dati di ascolto. Ci stiamo preparando però all’eventualità, io me lo auguro anche perché mi piacerebbe proseguire nel solco di questa serie in modo da poter affrontare anche altre tematiche”.