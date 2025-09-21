Rai1 con Balene Amiche per sempre dà il via alla nuova stagione delle fiction televisive. La serie, tratta dal romanzo Barbara Cappi e Grazia Giardiello, parla di amicizie ritrovate e di seconde possibilità. Scopriamo la data di inizio, la trama, il cast e il numero di puntate da seguire su Rai1 e Raiplay.

Balene amiche per sempre, quando inizia su Rai1, trama e puntate

Al via da domenica 21 settembre 2025 la nuova serie di Rai1 “Balene Amiche per sempre“, la fiction con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. che è tra i primi titoli a inaugurare la nuova stagione televisiva delle grandi serie targate Rai. Ispirata al romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, la nuova fiction segna l’inizio della nuova stagione televisiva delle serie tv targata Rai1. La programmazione prevede un appuntamento settimanale con due episodi per ciascuna suddivise in quattro prime serate.

Ma passiamo alla trama di Balene Amiche per sempre: Evelina e Milla sono due amiche sessantenni che, dopo anni di complicità e condivisione, si sono allontanate dopo un litigio. Il destino le riunisce in occasione del funerale di un’amica, grande appassionata e studiosa di balene. Quell’incontro è la possibilità di riscoprire il valore dell’amicizia e di dimostrare che i sogni non conoscono scadenza. La serie è ambientata nella regione Marche con i paesaggi di Ancona, del Conero e delle zone limitrofe. Un elemento distintivo della serie è la valorizzazione della maturità femminile. Proprio una delle protagoniste Veronica Pivetti ricorda che ‘i 60 anni sono i nuovi 40’, un’età ricca di energia, prospettive e desideri.

Balene amiche per sempre, il cast della serie di Rai1

Il cast della nuova serie tv “Balene Amiche per sempre” è composto dalle protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris che interpretano rispettivamente Evelina e Milla. Non solo, nel cast ci sono anche: Manuela Mandracchia, Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli, Laura Adriani e Filippo Schiccitano. La serie è diretta da Alessandro Casale e prodotta da da FastFilm per Rai Fiction.

L’appuntamento con Balene Amiche per sempre è in prima serata su Rai1, ma ricordiamo che le puntate saranno disponibili anche streaming gratuito su RaiPlay.