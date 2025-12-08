Manca poco alla finale di Bake Off Italia – Dolci in forno 2025 che decreterà il miglior pasticcerie amatoriale di questa tredicesima edizione. Scopriamo insieme dove vedere l’ultima puntata e chi sono i finalisti.

Finale di Bake Off Italia 2025, anticipazioni e quando in tv

Dopo sfide a base di dolci, è tutto pronto per la finale di Bake Off Italia 2025 – Dolci in forno. A condurre la puntata sarà Brenda Lodigiani che ha guidato i concorrenti nel corso di questa tredicesima edizione. L’appuntamento è previsto per venerdì 12 dicembre alle ore 21.30 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Sarà possibile vederla anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

I quattro finalisti verranno giudicati da Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Oltre al superospite fisso della prova tecnica, il Maestro Pasticciere Iginio Massari. Ma come si svolgerà la finale?

Ci saranno tre prove, al termine di ognuna ci sarà un’eliminazione diretta. Si inizierà dalla prova creativa: i quattro finalisti dovranno confrontarsi con una torta simbolo della pasticceria, la Saint Honoré. Avranno la possibilità di assistere ad uno showcooking dei tre giudici per fare domande e rubare con gli occhi le tecniche fondamentali su sfoglia, caramello e decorazione con sac a poche.

La seconda prova è quella tecnica, con Iginio Massari, che ha scelto come oggetto della sfida una torta contemporanea: i tre concorrenti rimasti in gara dovranno realizzare delle monoporzioni di torta moderna al gusto di pesca, che compongono un fiore.

Al termine delle sfide, saranno due i super finalisti che si contenderanno il titolo nel duello conclusivo. La finale si svolgerà come sempre nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Chi sono i finalisti di questa tredicesima edizione

Bake off Italia – Dolci in forno è un cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. In finale sono arrivati 4 concorrenti che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di Miglior pasticciere amatoriale d’Italia.

PATRIZIA – Ha 61 anni e viene da Roma. La perdita del marito, da cui era già separata, ha rafforzato moltissimo il legame con il figlio Federico con cui tutt’ora si prende del tempo per viaggiare. Le piace piacere e stare al centro dell’attenzione, e non vorrebbe essere mai dimenticata. Oggi sente la voglia di reinventarsi ancora, accantonando la sua vita da commerciante (ha un negozio di articoli per bambini) per dedicarsi alla pasticceria.

PELAYO – Ha 46 anni e viene da Malaga. Oggi è single e convive con il suo ex fidanzato italiano, Toni, con cui è in ottimi rapporti. Pelayo si descrive come una persona piena di interessi, ma le uniche costanti nella sua vita sono state la pasticceria e l’agricoltura (coltiva molte varietà di frutti tropicali). A Malaga fa il vicepreside scolastico e l’insegnante, ma sogna di poter lavorare nell’ambito della pasticceria.

MARZIA – Ha 29 anni e viene da Cecina. È una studentessa di biologia marina. Oltre al fidanzato, ad appoggiare Marzia c’è da sempre la sua famiglia; in particolare la madre le è stata molto vicina anche in momenti più bui, come quello passato a causa di una malattia durante il primo anno di Laurea Magistrale. Il suo sogno, condiviso con il compagno, è quello di aprire un laboratorio di pasticceria nell’azienda agricola di famiglia con materie prime a km 0.

GENNARO – Ha 35 anni e viene da Serravalle Scrivia. Ha un bimbo di tre anni e mezzo avuto con Cristina, sua moglie e sua fan numero uno. Gerry dedica tutto il suo tempo libero alla pasticceria, studiando e provando ricette sempre più complesse. Il suo passato da militare lo ha forgiato anche nella pasticceria e dietro i fornelli si ritiene rigoroso e quadrato. Nella vita ha fatto tanti lavori, ma nel suo futuro ne vede solo uno: una bakery di viennoiserie!