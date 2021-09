Back to school, il nuovo programma d’intrattenimento condotto da Nicola Savino arriva in prima serata su Italia 1 il prossimo mese di ottobre. Il format prevede che un gruppo di adulti venga in qualche modo preparato da dei bambini all’esame di quinta elementare. Ma vediamo insieme quali saranno i concorrenti vip del programma.

Back to school: i VIP che parteciperanno al programma di Nicola Savino

Il nuovo format prodotto per Mediaset dalla Blue Yazmine, dovrebbe andare in onda nella serata del mercoledì. Un modo divertente per capire la preparazione scolastica di alcuni personaggi famosi.

Trapelano già i primi nomi dei personaggi famosi che prenderanno lezioni dai piccoli “docenti”. Tra questi c’è quello di Vladimir Luxuria, un passato in politica, poi alcune partecipazioni a qualche reality, oggi invece è tra le più richieste opinioniste tv, ospite in molti salotti televisivi. Altro nome circolato in queste ore è quello dell’eroe dei Campionati del mondo di calcio di Italia ’90, ovvero Salvatore Schillaci, detto Totò. La terza alunna di questa prima serie di Back to school è la soubrette romana Flavia Vento.

Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Paola Caruso a Back to school?

Stando ad alcune recenti voci degli addetti ai lavori, pare che Nicola Savino avrebbe messo gli occhi su Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore le vorrebbe in qualità di concorrenti.

Al momento non è data per certa la partecipazione delle due ex coinquiline della casa più spiata d’Italia, di certo è che Giulia Salemi sarà impegnata prossimamente con la conduzione del programma GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra gli altri nomi che sono circolati nel ultime ore c’è quello dell’ex “Bonas” di Avanti un altro, Paola Caruso.

Il format

Nicola Savino in qualità di conduttore di Back to school guiderà il gruppo di concorrenti Vip a ritornare sui banchi di scuola. Al termine del percorso di studi, gli “Studenti VIP” dovranno sostenere l’esame di quinta elementare, confrontandosi quotidianamente con dei simpaticissimi studenti con un’età che va dai 6 e agli 11 anni.