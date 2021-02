Avanti un altro! Il programma di intrattenimento con Paolo Bonolis sta per tornare sugli schermi di canale 5. Nel preserale dell’ammiraglia Mediaset da lunedì 8 marzo 2021, il duo Bonolis – Laurenti tornerà a far compagnia al pubblico di canale tra gag, quiz e giochi. Ma come vi avevamo annunciato, “Avanti un altro!” Approda anche in prima serata, al posto di Live non è la D’Urso che chiude i battenti.

Avanti un altro 2021 approda nel serale di canale 5 al posto di Live non è la D’urso

Come già saprete il programma di Barbara D’Urso, Live non è la D’Urso, chiude e al suo posto – come anticipa Blogo – arriva la simpatia travolgente di Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro! che torna nel preserale di canale 5 dall’ otto marzo.

L’appuntamento con il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è fissato per domenica 11 aprile 2021 – salvo cambiamenti dell’ultima ora – al posto di Live non è la D’Urso che chiude i battenti anticipatamente non arrivando alla chiusura prevista per fine giugno come lo scorso anno.

Avanti un altro di sera, ecco i protagonisti della prima puntata

La prima puntata della versione di prima serata di Avanti un altro, avrà dei protagonisti d’eccezione: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Sarà sicuramente una puntata molto divertente, basti pensare all’irriverenza e all’estro di Bonolis trovandosi di fronte: l’attore e cantante Mario Ermito, la biondissima showgirl Matilde Brandi, l’amatissima Contessa Patrizia De Blanck e poi il chirurgo estetico e dermatologo Giacomo Urtis e il telecronista Francesco Oppini. Immaginiamo, già Bonolis e Laurenti alle prese con la Contessa o con Ermito, su cui Paolo ironizzerà per una buona mezz’ora solo per il cognome!

Avanti Un altro! di sera: gli opinionisti in studio

Ma alla serata saranno presenti in studio, anche alcuni opinionisti: Antonella Elia showgirl attuale opinionista del Grande Fratello Vip insieme a Pupo e la showgirl e opinionista, Alba Parietti nonché mamma di Oppini,

Saranno poi presenti, il cantautore Cristiano Malgioglio, lo stylist Giovanni Ciacci che non ha superato gli esami medici per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi ed i giornalisti tv Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone.