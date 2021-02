L’isola dei famosi 2021 sta per arrivare sulle frequenze di canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Dopo una pausa di un paio d’anni ecco che il reality sulla sopravvivenza riparte con una nuova conduttrice, Ilary Blasi. Ma vediamo nel dettaglio l’inviato, gli opinionisti del reality e le ultime news riguardanti il programma televisivo.

Isola dei Famosi 2021: inviato e opinionisti del reality più duro dello Stivale

Le notizie intorno al programma non sono del tutto certe perché cambiano di continuo, anche a causa della pandemia Covid19. Proviamo a definire un po’ il tutto, ricordandovi che non c’è ancora nessuna ufficialità, tranne per il nome di un concorrente Simone Paciello, in arte Awed reso noto dal profilo social ufficiale del programma.

Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi🏝 🔥 @simone_paciello pic.twitter.com/WcVWsXXnc2 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 22, 2021

Per quanto riguarda l’inviato del programma, in collegamento ci sarà Massimiliano Rosolino, mentre gli opinionisti saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Una triade vincente: Rosolino è un grande campione e uno sportivo per cui saprà cavarsela perfettamente tra prove ricompensa e giochi. Mentre sulla nostra Iva Zanicchi non abbiamo nessun dubbio che la sua verve e la sua simpatia ci regalerà molti momenti esilaranti.

Elettra Lamborghini con la sua bellezza bombastica ci stupirà con i suoi outfit particolari e le sue critiche molto realistiche, come abbiamo imparato a conoscere in altri programmi.

Isola dei Famosi 2021: la data di messa in onda

Dopo aggiornamenti praticamente quotidiani rispetto alla sua collocazione nel palinsesto di canale 5, possiamo anticiparvi che la data di partenza del reality è fissata per venerdì 12 marzo 2021. Era in ballottaggio anche il giovedì, ma la contro programmazione Rai sarebbe troppo forte e quindi si è optato per lo slot del venerdì, lasciato libero dal Grande Fratello Vip.

Il Cast dell’isola dei Famosi 2021, rumors (non ufficiali)

Il cast di naufraghi che prenderanno parte all’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, stando sempre alle indiscrezioni che circolano in rete, sono:

Elisa Isoardi – conduttrice;

Angela Melillo – showgirl ballerina;

Drusilla Gucci – figlia dello stilista Gucci;

Carolina Stramare – modella;

Paul Gascoigne – ex calciatore;

Gilles Rocca – vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle;

Simone Paciello – Awed di cui vi abbiamo già detto;

Beppe Braida – comico e conduttore televisivo;

Visconte Guglielmotti- nobile;

Akash Kumar – modello e attore;

Roberto Ciufoli – attore, doppiatore e comico;

Brando Giorgi – attore.

Completano il cast dei prossimi naufraghi dell’Isola dei famosi 2021 Francesca Lodo showgirl cugina di Giorgia Palmas, Valentina Persia comica, Vera Gemma figlia di Giuliano Gemma e Andrea Cerioli ex tronista di Uomini e donne.

Mancano all’appello Giovanni Ciacci e Amedeo Goria , che erano stati chiamati, ma non hanno superato gli esami medici per partecipare ad un reality così impegnativo (E’ lo stesso Giovanni Ciacci ad averlo detto a Pomeriggio 5).

Isola dei famosi come sarà strutturata: isola dei parassiti e isola principale

L’Isola dei famosi sarà divisa in due parti: ci sarà l’isola dei parassiti vigilata dal guardiano Marco Maddaloni, il campione judoka ex vincitore del reality targato Magnolia. In questa isola qui, pare che i primi due inquilini siano Fariba Teherani, mamma di Giulia Salemi ex concorrente del GF Vip e Ubaldo Lanzo cromatologo e stilista.

Pare inoltre che i naufraghi dovrebbero essere divisi in due gruppi: i burini e gli chic. Naturalmente dovremo attendere la messa in onda per saperne di più.