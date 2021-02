Avanti un altro 2021: quando inizia, puntate, cast e anche in prime time

Il preserale di canale 5 con alla conduzione il simpaticissimo Paolo Bonolis coadiuvato da Luca Laurenti, sta per tornare in tv. Se in un primo momento si era pensato che il game show potesse andare in onda già da gennaio 2021, ora vi diciamo che prenderà il via da marzo 2021.

Avanti un altro 2021, torna il preserale di canale 5 con Paolo Bonolis: ecco quando in tv

Il programma, che fa incetta di ascolti e che diverte il pubblico di canale 5, condotto da Paolo Bonolis sarebbe dovuto andare in onda da lunedì 4 gennaio 2021. Tuttavia, come è ormai noto quella data non è stata rispettata e la messa in onda sembra fissata a lunedì 8 marzo – salvo cambiamenti repentini dell’ultimo minuto, che coincide anche con la prima puntata dell’Isola dei Famosi condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Per quanto riguarda l’orario, invece, l’appuntamento è fissato alle consuete ore 18:45, prima del telegiornale.

Avanti un altro 2021: le puntate sono state registrate in autunno

Le puntate del game show sono state registrate in autunno, così che buona parte sarà pronta per l’anno in corso, il 2021. Avanti un altro, naturalmente ha adottato tutte le norme previste per far fronte alla pandemia da covid 19: quindi distanziamento, mascherine, anche se in video i concorrenti non la indosseranno e tamponi. Ed inoltre, pubblico ridotto in studio (circa 70-80 persone), con mascherina, distanziamento attraverso plexiglass, zero contatti tra conduttore, concorrenti e personaggi del Salottino ex Minimondo.

Insomma un po’ come succede per gli altri preserali, da L’Eredità per la Rai a Caduta libera per canale 5.

Avanti un altro anche in prime time?

Ma che fine hanno fatto le puntate, circa 50, che sono state registrate prima della pandemia? Mediaset quando c’è stato il lockdown di febbraio e marzo 2020, preferì mandare in onda le repliche piuttosto che le nuove puntate per cui non sappiamo se queste puntate – fonte di polemica, tra Bonolis e l’azienda – saranno recuperate oppure no, si pensa che potrebbero essere mandate in onda in estate ad agosto.

Le puntate registrate in autunno invece, andranno avanti fino a inizio estate, poi ci sarà una nuova pausa in concomitanza dei Campionati europei di calcio. Si pensa anche che alcune puntate potrebbero essere mandate in prime time, ovvero in prima serata visto che i palinsesti non sono ancora del tutto assestati a causa della pandemia.

Avanti un altro 2021 cast, i personaggi del salottino

Altre ai conduttori, ad Avanti un altro 2021, torneranno tutta una serie di personaggi caratteristici del cast. Il famoso “Salottino” ex Minimondo, che sarà sempre lo stesso che abbiamo visto fino allo scorso anno prima della sospensione per la pandemia.

Non si conoscono ancora i personaggi del Salottino, presumibilmente saranno gli stessi del 2020 che vi riportiamo qui di seguito :

Al timone del popolato salotto ci sarà Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Inoltre, tra i personaggi storici, ci saranno:

la dottoressa Maria Mazza ,

, lo iettatore Franco Pistoni ,

, il bonus Daniell Nillson

e la bona sorte Francesca Brambilla,

La Bonas avrà ancora una volta il volto di Sara Croce.

Il format di “Avanti un altro!”, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia e Vietnam.