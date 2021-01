Isola dei Famosi 2021 riparte subito dopo il Grande Fratello Vip che chiuderà i battenti lunedì primo marzo. Il reality della sopravvivenza che avrà al timone per la prima volta Ilary Blasi partirà dunque subito dopo, lunedì 8 marzo e ci terrà compagnia per due giorni a settimana: il lunedì e il giovedì.

Isola Dei Famosi 2021: due appuntamenti settimanali per il reality più duro dello Stivale

Orami è una certezza che il reality condotto da Ilary Blasi, prodotto da Magnolia riapre i battenti a distanza di un paio d’anni e lo fa sempre dalle frequenze Mediaset di canale 5. Stavolta l’appuntamento raddoppia e i naufraghi di Cayo Paloma ci terranno compagnia due volte a settimana, il lunedì serata classica nella collocazione dei reality e il giovedì sera.

Come si strutturerà dunque l’Isola dei Famosi con due appuntamenti settimanali?

Questa è un’assoluta novità per il reality della sopravvivenza, infatti non è mai andato in onda con due appuntamenti settimanali e non sappiamo come verranno strutturate le puntate e quali sono in serbo le novità. Magari in una puntata si discuterà delle dinamiche dei naufraghi e nell’altra si faranno le nomination, in modo che il programma non finisca ad orari impossibili fino alle due del mattino, come accade per il Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi 2021 news: si riparte con la conduzione di Ilary Blasi

L’assoluta novità di quest’anno oltre al doppio appuntamento è la conduzione sotto l’egida di Lady Totti, ovvero Ilary Blasi. La Blasi dopo aver abbandonato la conduzione del Grande Fratello Vip, ceduto ad Alfonso Signorini, approda a questa nuova conduzione che si prospetta friccicarella e interessante. Del resto la Blasi è una conduttrice molto pragmatica, non si perde in chiacchiere inutili e sa come “bacchettare” i concorrenti poco avvezzi alle regole.

La location, il cast, l’inviato e gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021

Dopo molti tentennamenti si è deciso che la location del reality sulla sopravvivenza sarà sempre l’Honduras, e non come si era ipotizzato in prima battuta qualche isola vicino a noi. Evidentemente la produzione ha trovato la soluzione giusta e ideale per realizzare il reality tenendo conto della pandemia e delle norme da rispettare.

Per quanto riguarda il cast è tutto ancora top secret, spuntano i nomi di Patrizia Rossetti e Jill Cooper, ma pare che entrambe abbiano smentito una loro possibile partecipazione, così come ha fatto anche Asia Argento – tramite Instagram – altro nome che circolava in rete.

Si parla anche di una possibile partecipazione di Elisa Isoardi e Giovanni Ciacci, mente per quanto riguarda l’inviato, è ormai remota la possibilità che possa esserci Alvin, inviato storico del programma e spunta il nome di Aurora Ramazzotti, che abbiamo già visto alla conduzione del day time di X Factor tempo fa, ma non ci sono al momento conferme.

Anche per quanto riguardi gli opinionisti tutto top secret, anche se ci sono rumors sempre più insistenti che quel ruolo potrebbe occuparlo una coppia molto amata del GF Vip 2021: i Zorzando, così come li chiamano i fans, ovvero Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.