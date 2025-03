Novità in arrivo per “Avanti Un Altro” di Paolo Bonolis che torna in prima serata con la puntata speciale di “Avanti Un Altro By Night“. Ecco data di messa in onda, anticipazioni ed ospiti.

Avanti Un Altro, By Night su Canale 5: quando in tv

Tutto pronto per il ritorno di “Avanti Un Altro By Night” in prima serata su Canale 5. Paolo Bonolis e tutto il microcosmo del popolare quiz show di successo, campione d’ascolti della fascia preserale di Canale 5, torna a sorpresa in prima time con una puntata speciale “versione notturna”. L’appuntamento è per giovedì 27 marzo 2025 dalle ore 21.20 con la puntata speciale di “Avanti un altro By Night” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va a rimpiazzare la serie tv “Il turco” con Can Yaman. Slitta ancora il progetto della serie televisiva diretta da Uluc Bayraktar con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro. Non è dato sapere i motivi, ma quello che possiamo dirvi con certezza che la prima puntata della serie tv è stata rimpiazzata dalla puntata speciale di Avanti un Altro.

Avanti Un Altro By Night, gli ospiti di giovedì 27 marzo 2025 su Canale 5

Per l’occasione, Paolo Bonolis ha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori di Avanti un altro con una serie di ospiti di primissimo livello. Non è ancora stato annunciato tutto il cast di ospiti che si avvicenderà per giungere al montepremi finale. Possiamo anticiparmi con certezza che a rispondere alle curiose domande di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci sarà Maria De Filippi, reduce dalla prima puntata da record di Amici di Maria – Il Serale.

Oltre a Maria De Filippi confermata la presenza di tutto il microcosmo del quiz show di Canale 5. Il surreale salottino è pronto a regalare tante risate e divertimento con Miss Claudia, ma anche la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta. E ancora: i Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo e tanti altri. Tra le new entry ricordiamo l’ingresso di Flavia Vento nel ruolo del “Vento del mistero”.

L’appuntamento con “Avanti un altro by night” è per giovedì 27 marzo 2025 in prime time su Canale 5.