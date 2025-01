Avanti un altro 2025 con Paolo Bonolis: quando in tv la nuova edizione

Avanti un Altro 2025 sta per tornare. Il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è pronto a tenere compagnia ai telespettatori con nuove puntate ricche di allegria. Scopriamo insieme quando andrà in onda la nuova edizione.

Torna Avanti un altro 2025 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Sarà forse questa l’ultima edizione di Paolo Bonolis alla guida di Avanti un Altro? In attesa di conoscere la risposta, il game show è pronto a regalare emozioni con una nuova edizione. Dopo la puntata speciale trasmessa in prima serata a maggio 2024, il quiz show torna alla sua consueta collocazione pomeridiana.

La prima puntata di Avanti un Altro è infatti prevista per lunedì 20 gennaio 2025 alle 18.45 su Canale 5. Secondo indiscrezioni di stampa, dovrebbero essere previste circa 100 puntate per questa 14edizione del programma che è stato trasmesso per la prima volta il 5 settembre del 2011.

A comunicare la data di inizio di Avanti un Altro è stato Stefano Jurgens, autore e personaggio televisivo, che sui suoi profili social ha scritto:

“Vi aspettiamo lunedì 20 Gennaio…Canale 5.. 18,45….con Paolo Bonolis e Luca Laurenti…

A prestissimo”.

Il meccanismo resta lo stesso: in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

Chi ci sarà nella nuova edizione

Nel promo di ‘Avanti un Altro’ mandato in onda da Mediaset (che presenta ancora la scritta ‘prossimamente in onda’), è stato reso noto chi farà parte della nuova edizione. Ci saranno infatti i migliori concorrenti, i migliori personaggi e i migliori conduttori (Paolo Bonolis e Luca Laurenti) che hanno popolato il salottino e il minimondo in questi anni.

Nel filmato infatti è possibile vedere il Nino Nero, l’Agente Segreto, lo Scienziato Pazzo, il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Paola Caruso, Mareman, le Donatella, l’Hostess e l’Indignato.