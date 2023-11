Torna l’ appuntamento con Avanti popolo, il programma – talk show condotto da Nunzia De Girolamo e trasmesso in prima serata su Rai3. Scopriamo tutti gli gli ospiti e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 21 novembre 2023.

Avanti popolo, il programma di Nunzia de Girolamo torna su Rai3: gli ospiti del 21 novembre 2023

Martedì 21 novembre 2023 dalle ore 21.20 Nunzia De Girolamo torna con una nuova puntata di Avanti popolo, il people show trasmesso in prima serata su Rai3. Tanti nuovi temi ed argomenti al centro del dibattito in cui interverranno grandi ospiti del mondo della politica e della cultura. Nella puntata di stasera si parlerà della tragedia di Giulia Cecchettin, la giovane ragazza di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato Filippo. Una vicenda che ha scosso, ancora una volta, tutta Italia e che pone nuovamente l’attenzione sul tema del femminicidio e della violenza sulle donne. In studio la testimonianza di Filomena Lamberti, una delle prime vittime sfregiate con l’acido solforico dal marito.

Non solo, durante la puntata spazio anche all’intervista a Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tra i temi al centro del dibattito anche la carne coltivata dopo l’approvazione alla Camera del disegno di legge che ne vieta la produzione e commercializzazione in Italia. A discuterne in studio tantissimi ospiti: la psicoterapeuta Stefania Andreoli, il direttore de l’Identità Tommaso Cerno, la giornalista Tiziana Ferrario. E ancora: il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo Tommaso Labate, lo chef Giorgio Locatelli, il docente di Diritto Tributario Raffaello Lupi, l’onorevole Riccardo Magi, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il giornalista Antonello Piroso, il senatore Massimiliano Romeo, il giornalista e conduttore Federico Ruffo, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il senatore Stefano Patuanelli.

Avanti popolo, come vanno gli ascolti del nuovo programma di Nunzia de Girolamo?

Il confronto nello studio di Avanti popolo sarà duplice: da un lato, infatti, gli ospiti che vi abbiamo elencato e dall’altro sarà data la voce al pubblico composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Non solo, anche il pubblico da casa è chiamato a partecipare attivamente al programma utilizzando i profili social, ma anche tramite mail [email protected] e tramite whatsapp 3512945239.

Il programma di Nunzia De Girolamo non sta brillando dal punto di vista degli ascolti. L’ultima puntata di martedì 14 novembre ha segnato 380.000 spettatori con uno share 2.1% in leggero rialzo rispetto alla precedente. Il 7 novembre, infatti, aveva registrato soli 312.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Ecco tutti i dati di ascolti della puntate finora trasmesse su Rai3: