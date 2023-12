Tutto pronto per una nuova puntata di Avanti Popolo, il people show condotto da Nunzia De Girolamo che si occupa di attualità, politica ed informazione. Scopriamo i temi, le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata di stasera, martedì 12 dicembre 2023.

Avanti Popolo su Rai3: ospiti di martedì 12 dicembre 2023

Martedì 12 dicembre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata del programma presentato da Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai3. Al centro della puntata di stasera un argomento di strettissima attualità: sanità e salute. A discuterne in studio: Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e il professor Matteo Bassetti. Si parte dalla tragedia di Tivoli con l’incendio dell’Ospedale San Giovanni Evangelista fino alle critiche condizioni dei nosocomi italiani e dei pronto soccorso in Italia oramai giunti al collasso.

Non solo spazio anche al Covid. I casi sono in aumento e il picco massimo è previsto durante le festività natalizie complice anche il contagio dell’influenza stagionale. Un quadro che preoccupa visto l’arrivo imminente delle feste di Natale e Capodanno con gli esperti che da giorni lanciano appelli invitando nuovamente i cittadini alla prudenza e a prestare attenzione.

Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo chiude a gennaio 2024

Non solo, nella puntata di stasera di Avanti Popolo di Nunzia de Girolamo spazio anche al tema della violenza sulle donne. Cosa è cambiato dopo il tragico omicidio di Giulia Cecchettin e di Vincenza Angrisano, accoltellata a morte dal marito da cui voleva separarsi? I casi di femminicidio in Italia nel 2023 sono di 103, un numero davvero terribile. In studio la storia di Barbara Mariottini, la mamma di Desirée, la giovane stordita con un mix di droghe, stuprata e lasciata morire in uno stabile abbandonato di San Lorenzo a Roma. A discutere di questo argomento in studio anche: Emma D’Aquino, giornalista e conduttrice di “Amore Criminale, il magistrato Alfonso Sabella e lo psicoterapeuta Stefania Andreoli.

Naturalmente non mancherà il commento del pubblico in studio composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Spazio anche il pubblico da casa è chiamato a dire la sua tramite i profili social del programma: mail [email protected] e whatsapp 3512945239. Infine è stata confermato: il programma di Nunzia De Girolamo chiude i battenti a gennaio 2024.