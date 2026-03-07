Auditel: Sanremo 2026 traina la Rai, ottimi risultati ottenuti

A distanza di una settimana possiamo confermare che per quanto riguarda l’Auditel Sanremo 2026 abbia trainato la Rai portando a casa ottimi risultati. Come? Ebbene la Rai è stata incoronata leader nel perimetro Auditel, con quote di tempo speso del 70% sui consumi in diretta e del 46% in modalità on demand. Ecco tutti i dati.

Auditel: Sanremo 2026 leader traina la Rai

Cosa emerge dai dati Auditel su Sanremo 2026? In primis che nei primi tre giorni dell’evento i contenuti del Festival hanno generato circa 14 milioni di visualizzazioni on demand. Numeri importanti.

Oltre a ciò si è analizzato un altro dato altamente interessante, ovvero quello legato agli spettatori under 35 che hanno rappresentato il 26% del pubblico. Dato questo in linea con l’anno precedente.

Su Rai Play il consumo dall’estero dell’offerta on demand dedicata al Festival ha generato 2,8 milioni di visualizzazioni, con una crescita di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo del 2025, e coinvolto circa 600 mila spettatori. Un vero e proprio boom. Sono stati in tanti a guardare la kermesse canora dalla piattaforma Rai e ad apprezzarne i contenuti ad essa dedicati.

Sanremo 2026 sui social: i dati

Come è andata sui social? A quanto emerge dall’analisi dei dati pare proprio che la terza giornata del Festival di Sanremo abbia generato oltre 81 di milioni di visualizzazioni video, dato in crescita del 29% rispetto all’edizione precedente. Questo il picco massimo raggiunto in una sola serata. In generale, invece, dall’inizio dell’evento, il Festival di Sanremo 2026 ha totalizzato oltre 500 milioni di visualizzazioni video e 72 milioni di interazioni.

Sembra quindi quasi inutile sottolineare come i profili social ufficiali Rai abbiano generato 187 milioni di visualizzazioni, il 37% del totale, e 20 milioni di interazioni, il 30% dell’engagement complessivo.

Gli ottimi ascolti e gli introiti pubblicitari

Oltre ad aver a lungo già parlato, durante la settimana del Festival, degli ottimi ascolti raggiunti, giorno dopo giorno, l’evento si è distinto anche per gli ottimi introiti pubblicitari ottenuti. La raccolta si è attestata a 72 milioni, raggiungendo così un bell’aumento a doppia cifra ovvero un +10% sul 2025.