Se ieri mattina Amadeus e Stefano Coletta, hanno fatto i salti di gioia per gli ottimi ascolti ottenuti durante la prima serata di Sanremo 2022, questa mattina la gioia sarà ancora più grande visti i numeri impressionanti della seconda serata. Andiamo a conosce i dati Auditel e gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 ed il confronto con le passate edizioni.

Auditel Sanremo 2022 seconda serata: gli ascolti tv a confronto con le passate edizioni

La seconda serata supera ogni aspettativa, solitamente è consuetudine che la seconda serata del Festival di Sanremo subisce un calo negli ascolti. Questa volta però i dati forniti da Auditel ci dimostrano il contrario, ieri Sanremo è stato seguito da ben 11.320.000 telespettatori ottenendo uno share pari al 55.8%. Numeri impressionanti per un’edizione ancora in piena pandemia. Il picco della seconda serata in valore assoluti arriva alle 21.45 quando sul palco si esibisce Checco Zalone: davanti allo schermo ci sono ben 16.214.000 telespettatori. Per la seconda serata si tratta dello share più alto degli ultimi 27 anni, bisogna tornare indietro fino al 1995. (Qui gli ascolti della prima serata)

Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio gli ascolti di ieri sera mettendoli a confronto con le seconde serate degli ultimi anni.

Dal 2020 al 2022 gli ascolti tv di Sanremo: le seconde serate delle tre edizioni di Amadeus

Mettendo a confronto le seconde serate delle tre edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus, si evince una crescita con percentuali altissime. Lo scorso anno la seconda serata dell’edizione 2021 ottenne un ascolto di 7.586.000 con uno share del 42,1%. L’anno precedente, nel 2020, il primo di Amadeus i telespettatori della seconda serata furono 9.693.000 con uno share del 53,3%.

Auditel: gli ascolti delle seconde serate di Sanremo dal 2015 al 2022

Di seguito vi mostriamo i dati Auditel a confronto delle seconde serate del Festival di Sanremo dal 2015 al 2022. Il dato da notare in particolare è la percentuale di share delle ottenuto dalle seconde serate elencate di seguito: