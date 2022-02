Come sono andati gli ascolti tv della prima serata di Sanremo 2022? Si è aperta ieri la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la terza firmata dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Come di consueto il giorno dopo, o meglio la mattina appena svegliati, il primo pensiero va agli ascolti tv della prima serata di Sanremo 2022. Abbiamo raccolto i dati Auditel della serata andata in onda ieri martedì 1 febbraio 2022 e li abbiamo confrontati con le prime serate delle precedenti sette edizioni: dal 2015 al 2022. Ecco come è andata la prima serata di Sanremo 2022 rispetto alle passate edizioni.

Auditel Sanremo 2022 prima serata: gli ascolti tv a confronto con le passate edizioni

Il debutto della prima serata del Festival di Sanremo 2022 segna degli ottimi ascolti tv. I dati forniti da Auditel ci dicono che la serata andata in onda ieri ha ottenuto un seguito di 10.911.000 di telespettatori con uno share del 54,70%.

Possiamo affermare con certezza che Amadeus e Stefano Coletta questa mattina si sono svegliati soddisfatti degli ascolti di ieri sera. Un risultato così non si vedeva da un bel po’ di tempo. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio gli ascolti di ieri sera mettendoli a confronto con le prime serate degli ultimi anni.

Dal 2020 al 2022 gli ascolti tv di Sanremo: le prime serate delle tre edizioni di Amadeus

Iniziamo la nostra analisi mettendo a confronto le prime serate delle tre edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus. Lo scorso anno, sicuramente l’edizione più difficile della storia della tv italiana, con il morale a terra per la pandemia e un Teatro Ariston svuotato del suo pubblico, la prima serata dell’edizione 2021 ottenne un ascolto di 8.363.000 con uno share del 46,60%. L’anno precedente, nel 2020, il primo di Amadeus i telespettatori della prima serata furono 10.058.000 con uno share del 52,20%.

Auditel: gli ascolti delle prime serate di Sanremo dal 2015 al 2022

Di seguito vi mostriamo i dati Auditel a confronto delle prime serate del Festival di Sanremo dal 2015 al 2022. Il dato da notare in particolare è la percentuale di share delle prime serate elencate di seguito: