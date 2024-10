Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 26 ottobre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e Sabato in diretta

Su Rai1 Ballando on the Road segna 1.369.000 spettatori (10.7%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 843.000 spettatori (7.6%) e 816.000 spettatori (7.8%) nella parte Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 626.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 641.000 spettatori (7.1%) nella seconda parte. Sabato in Diretta totalizza 1.019.000 spettatori (10.8%) nella prima parte e 1.271.000 spettatori (11.8%) nella seconda parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.483.000 spettatori (18.6%) e Endless Love totalizza 2.562.000 spettatori (23%). A seguire Verissimo è scelto da 1.860.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 2.003.000 spettatori (19.8%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Ascolti tv dei programmi in onda sulle altre reti

Su Rai2 Playlist – Tutto Ciò che è Musica incolla davanti al video 269.000 spettatori pari al 2.1% e Storie di Donne al Bivio è seguito da 435.000 spettatori pari al 4%. A seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza arriva a 410.000 spettatori pari al 4.5%, mentre Onorevoli Confessioni conquista 201.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 I Simpson raduna 460.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 444.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio e 355.000 spettatori (3.2%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. New Orleans raccoglie 320.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 366.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre Forever 404.000 spettatori pari al 4.2%.

Su Rai3 Tv Talk è seguito da 899.000 spettatori pari all’8.1% (Extra: 761.000 – 7.8%) e La Biblioteca dei Sentimenti segna 313.000 spettatori pari al 3.5%. A seguire Presadiretta raduna 693.000 spettatori pari al 6.8%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 689.000 spettatori (5.5%) e, dopo Le Più Grandi Meraviglie del Mondo (342.000 – 3.2%), I 4 figli di Katie Elder arriva a 552.000 spettatori (5.6%).

Su La7 Barbero Risponde segna 335.000 spettatori con il 2.6%, mentre La Torre di Babele totalizza 290.000 spettatori con il 2.5%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 231.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 X Factor sigla 196.000 spettatori (1.6%) e Pechino Express – La Rotta del Dragone segna 161.000 spettatori (1.7%).

Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 172.000 spettatori pari all’1.4%, mentre Best Weekend interessa 175.000 spettatori pari all’1.7%.