Dopo il mancato appuntamento di domenica scorsa, questa settimana è tornata come di consueto la messa in onda del talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Il programma della De Filippi si è “scontrato” nella giornata di ieri, domenica 6 febbraio 2022, con una puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo per lo speciale Festival di Sanremo 2022. Vediamo come sono andati gli ascolti di questi due imperdibili appuntamenti televisivi e i dati Auditel degli altri programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri e non solo.

Auditel, gli ascolti della domenica pomeriggio del 6 febbraio 2022: Amici vs Domenica In da Sanremo

Su Rai1, lo speciale Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2022 condotto da Mara Venier e con la presenza di tutti i cantanti in gara alla kermesse canora è stato seguito in tv da 5.418.000 spettatori con il 30.4% di share nella prima parte, in onda dalle 14.01 alle 14.53.

Sono stati 5.207.000 i telespettatori che hanno seguito la seconda parte, in onda dalle 14.58 alle 17.08 con uno share del 31.3%, mentre 5.148.000 di spettatori con il 29% di share hanno seguito in tv la terza parte, in onda dalle 17.17 alle 18.45. (Dati scorsa settimana: 3.355.000 con il 20.5%. Seconda parte 2.964.000 con il 20.1%. I Saluti di Mara 3.035.000 con il 20.4%).

Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 è stato visto da 2.559.000 con uno share del 14.9%. (Dati scorsa settimana: 2.493.000 spettatori con uno share del 15.1%).

Audience di Verissimo e Da Noi… A Ruota Libera

Nella giornata di ieri Verissimo di Domenica con Silvia Toffanin è stato visto da 2.265.000 con uno share pari al 13.7% nella prima parte e 2.330.000 con il 12.8% nella seconda. (Dati scorsa settimana: Pre Show 2.224.000 spettatori con il 14.7%, Verissimo 2.409.000 con il 16.2% e la parte finale Verissimo – Giri di Valzer 2.835.000 con il 16.6%).

Il programma Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini nella giornata di ieri non è andato in onda per dar spazio allo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo.

Ascolti tv Avanti un Altro e L’Eredità

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.588.000 spettatori con uno share del 23.2%. La seconda parte de L’Eredità è stata vista da ben 5.346.000 spettatori con uno share del 24.3%.

Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.823.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! 2.484.000 con uno share del 11.6% nel tardo pomeriggio della giornata di ieri.

Auditel Citofonare Rai2 nel Daytime di Mezzogiorno

Su Rai2 Citofonare Rai 2, con Simona Ventura e Paola Perego in onda nel daytime di mezzogiorno, segna il record stagionale e conquista ben 937.000 spettatori con uno share pari al 7.3%. (Dati scorsa settimana: 489.000 spettatori con uno share del 3.7%. Presentazione 235.000 – 2.4%).