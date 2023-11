Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 26 novembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici e Domenica In del 26 novembre 2023

Su Rai1, preceduta da una presentazione (2.317.000 – 15.9%), Domenica In ha intrattenuto 2.696.000 spettatori pari ad uno share del 19% nella prima parte e 2.176.000 spettatori pari ad uno share del 15.9% nella seconda parte. Dopo una breve edizione del TG1 (.000 – %), Junior Eurovision Song Contest, dalle 15:48 alle 18:45, ha raccolto un ascolto medio di 1.025.000 spettatori pari al 7.1%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.497.000 spettatori con il 16.8%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.212.000 spettatori (23.2%). Verissimo ha convinto 2.583.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e 2.491.000 spettatori (15.7%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che Vai ha convinto 563.000 spettatori pari al 3.9% mentre Origini ha conquistato 463.000 spettatori pari al 3.3%. Il primo singolo della finale di Coppa Davis – Australia-Italia: Popyrin-Arnaldi, dalle 16:11 alle 18:43, segna 3.208.000 spettatori con il 21.9%.

Su Italia1 E-Planetraccoglie 413.000 spettatori (2.8%) mentre Batman Forever ha interessato 336.000 spettatori (2.5%). Magnum P.I. ottiene 314.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.039.000 spettatori con il 13.9%. In Mezz’Ora ha ottenuto 843.000 spettatori con il 5.9% (Il Mondo di In Mezz’Ora: 605.000 – 4.5%). Rebus registra 509.000 spettatori con il 3.7% mentre Kilimangiaro ha raccolto 896.000 spettatori con il 6% nella prima parte chiamata ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.074.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte (presentazione: 716.000 – 4.9%).

Su Rete4 Safari Express ha registrato 239.000 spettatori (1.7%) mentre I 4 Figli di Katie Elder ha collezionato 580.000 spettatori con il 3.9%.

Su La7 Una Giornata Particolare in replica ha appassionato 431.000 spettatori (share del 3.1%). La prima puntata di Bell’Italia in Viaggio ha coinvolto 214.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Moto3 – GP Comunità Valenciana appassiona 603.000 spettatori con il 4.2% mentre Moto2 – GP Comunità Valenciana raccoglie 572.000 spettatori con il 4.2%. A seguire la differita dell’ultima prova di MotoGP – Gran Premio della Comunità Valenciana incolla davanti al video 1.077.000 spettatori (share del 7.4%).

Sul Nove Gli Stivali di Babbo natale segna 120.000 spettatori (0.9%) mentre Little Big Italy raggiunge 280.000 spettatori (1.7%).

Ascolti Citofonare Rai2

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 292.000 spettatori con il 4.5% nella presentazione, 315.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 564.000 spettatori con il 5.8% nella seconda parte (tra presentazione e prima parte TG Sport Giorno: 387.000 – 5.8%).

