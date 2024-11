Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 3 novembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Su Rai1, Linea Verde interessa 2.585.000 spettatori con il 22.2% (breve anteprima: 2.091.000 – 20.9%). Su Canale5 la nuova stagione de Le Storie di Melaverde totalizza 788.000 spettatori con il 12.5% nella prima parte e 965.000 spettatori con il 13.3% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.796.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2, Citofonare Rai2 raduna 334.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 516.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In, Da Noi… A Ruota Libera e i programmi sulle altre reti

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.863.000 spettatori con il 14.3% nella presentazione di 28 minuti, 1.894.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte, 1.768.000 spettatori con il 15.8% nella seconda parte, e 1.586.000 spettatori con il 14.2%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.771.000 spettatori con il 13.3%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.490.000 – 18.5%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.034.000 spettatori pari al 24.8%. A seguire Verissimo intrattiene 2.208.000 spettatori pari al 20.4% nella prima parte, 2.475.000 spettatori pari al 19.7% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer, e 2.296.000 spettatori pari al 16% ne I Saluti di Verissimo.

I dati di Share in Access Prime Time

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 326.000 spettatori pari al 2.5%. A seguire la Maratona di New York incolla davanti al video 371.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 dopo E-Planet (268.000 – 2.1%), Batman – Il Ritorno è scelto da 246.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.881.000 spettatori (14.4%) e In Mezz’ora Speciale è visto da 707.000 spettatori (6%). Dopo una presentazione di 16 minuti (467.000 – 4.3%), Rebus segna 539.000 spettatori (4.8%). Dopo una presentazione di 8 minuti (676.000 – 5.8%), Kilimangiaro – Il Grande Viaggio conquista 927.000 spettatori (7.4%) mentre Kilimangiaro segna 1.190.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 U-571 ha convinto 309.000 spettatori con il 2.7%.