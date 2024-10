Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 20 ottobre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In, Citofonare Rai2 del 20 ottobre 2024

Su Rai 1 A Sua immagine 1.458.000 telespettatori, 19.25% di Share; a seguire Linea Verde ha ottenuto un netto di 3.106.000 telespettatori, 25.14% di Share. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 395.000 telespettatori, share 5.09% di Share, e nella seconda 587.000 telespettatori, 5.63% di Share. Su Canale 5 Melaverde ha registrato 1.699.000 telespettatori, share 16.28% di Share.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In, Da Noi… A Ruota Libera e i programmi sulle altre reti

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.058.000 telespettatori, 15.4% di Share, nella prima parte 2.177.000 telespettatori, 17.2% di Share, nella seconda parte 1.902.000 telespettatori, 17% di Share, e nei Saluti 1.715.000, 16.5% di Share; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.713.000 telespettatori, 15.1% di Share.

Su Rai 2 Il Palio d’Italia 489.000 telespettatori, 3.71% di Share; Ciclismo: Veneto Classic 2024 un netto di 424.000 telespettatori, 3.79% di Share; Pallavolo – SuperLega maschile: Verona – Civitanova 258.000 telespettatori, 2.38% di Share.

Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.079.000 telespettatori, 8.46% di Share, e Il mondo di In mezz’ora 625.000 telespettatori, 5.51% di Share; Rebus conquista 664.000 telespettatori, 6.43% di Share; Kilimangiaro 1.088.000 telespettatori, 8.84% di Share.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.363.000 telespettatori, 16.95% di Share, Amici di Maria De Filippi, 2.889.000 telespettatori, share 23.26% di Share, Verissimo 1.984.000 telespettatori, 18.82% di Share, e nei Giri di Valzer 1.908.000 telespettatori, 17.86% di Share.

I dati di Share in Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 5.163.000 telespettatori, 25.83% di Share. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.299.000 telespettatori, share 11.48% di Share. Su Rai 3 Blob 735.000 telespettatori, 3.86% di Share. Su Italia 1 NCIS 1.177.000 telespettatori, 5.97% di Share. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 880.000 telespettatori, 4.51% di Share e nella seconda 806.000 telespettatori, 3.99% di Share. Su La7In altre parole… domenica ha fatto registrare 917.000 telespettatori, share 4.58% di Share. Su Tv8 Prove GP Usa F1 437.000, 2.37% di Share.