Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 17 novembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In, Citofonare Rai 2 del 17 novembre 2024

Su Rai1 A Sua Immagine raduna 1.527.000 spettatori con il 19.5%. A seguire Linea Verde interessa 2.939.000 spettatori con il 24.1% (presentazione: 2.032.000 – 19.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 795.000 spettatori con l’11.4% nella prima parte e 976.000 spettatori con il 13.2% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.651.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (319.000 – 4.6%), Citofonare Rai2 raduna 426.000 spettatori (5.8%), nella prima parte, e 574.000 spettatori (5.8%), nella seconda parte.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In, Da Noi… A Ruota Libera e i programmi sulle altre reti

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.985.000 spettatori con il 13.5% nella presentazione di 30 minuti, 2.183.000 spettatori con il 16.3% nella prima parte, 1.840.000 spettatori con il 16% nella seconda parte e 1.549.000 spettatori con il 13.5% con I Saluti di Mara. A seguire, Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.829.000 spettatori con il 13.1%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.403.000, 16,64%, Amici di Maria De Filippi 3.063.000 telespettatori, share 22,71%, Verissimo 2.183.000, 19,28%, nei Giri di Valzer2.221.000, 17,18%, e nei Saluti 2.122.000, 13,66%.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai 2 Il Palio d’Italia 344.000, 2,36%; il match Roma – Lazio, Serie A Femminile, un netto di 270.000, 2,31%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 891.000, 6,36%, e nel segmento Il mondo di In Mezz’ora 648.000, 5,38%; Rebus 767.000, 6,68%; Kilimangiaro nella presentazione 793.000, 6,68%, nel segmento Il grande Viaggio972.000, 7,72% e nel programma 1.091.000, 7,11%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 450.000 telespettatori, 3,06%, Batman & Robin un netto di 388.000, 3,08%; Forever 425.000, 3,52%; Due uomini e mezzo 370.000, 2,61%; GF 298.000, 2,02%.

Su Rete 4 il film Il complice segreto ha registrato un netto di 296.000 telespettatori, 2,25% di share; il film Uomini e cobra un netto di 501.000, 3,83%. Su La7 Una giornata particolare 437.000, 3,37%; La7 Doc 310.000, 2,66%; il film The Queen 142.000, 0,83%. Su Tv8 MotoMondiale – Moto GP Gara 1.927.000, 13,13%; Rugby – test match Italia – Georgia un netto di 219.000, 1,65%.