Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 17 dicembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici e Domenica In del 17 dicembre 2023: Maria De Filippi vs Mara Venier

Su Rai1 TG1 Libri ha raccolto 3.568.000 spettatori (24.9%). Preceduta da una presentazione (2.266.000 – 15.7%), Domenica In ha intrattenuto 2.351.000 spettatori pari ad uno share del 18.1% nella prima parte, 2.163.000 spettatori pari ad uno share del 18.3% nella seconda parte e 1.898.000 spettatori pari ad uno share del 16.6% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Telethon – dalle 17:20 alle 18:46 – ha fatto compagnia a 1.692.000 individui pari al 13.2%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.380.000 spettatori con il 16.4%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.165.000 spettatori (24.4%). Verissimo ha convinto 2.467.000 spettatori (21%) nella prima parte e 2.200.000 spettatori (16.7%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 la seconda manche di Coppa del Mondo di Sci Alpino – Alta Badia: Gigante Maschile ha convinto 954.000 spettatori pari al 6.6%. Origini ha conquistato 308.000 spettatori pari al 2.4%. L’incontro valido per la decima giornata della SuperLega Maschile di Pallavolo: Trento-Perugia segna 268.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 E-Planet raccoglie 439.000 spettatori (3%). Piccola Peste ha interessato 471.000 spettatori (3.7%) e Piccola Peste Torna a Far Danni ottiene 528.000 spettatori (4.4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.208.000 spettatori con il 15.1%. In Mezz’Ora Speciale ha ottenuto 925.000 spettatori con il 7% nella prima parte e 626.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Rebus registra 643.000 spettatori con il 5.6%. Kilimangiaro ha raccolto 798.000 spettatori con il 6.7% nella presentazione, 1.064.000 spettatori con l’8.5% nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.442.000 spettatori con il 10.7% nella seconda parte.

Su Rete4 Pensa In Grande ha registrato 312.000 spettatori (2.4%) mentre Base Artica Zebra ha collezionato 379.000 spettatori con il 3.1%.

Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo è visto da 249.000 spettatori (1.9%). Bell’Italia in Viaggio ha coinvolto 204.000 spettatori (1.8%). Il film Hurricane è la scelta di 263.000 spettatori (1.9%).

Su Tv8 La Regina del Natale appassiona 313.000 spettatori con il 2.3% mentre Un Finale Natalizio da Favola raccoglie 419.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Il Pranzo di Natale incolla davanti al video 505.000 spettatori (share del 3.9%).

Sul Nove Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo segna 234.000 spettatori (1.9%).

