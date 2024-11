Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 10 novembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In, Citofonare Rai2 del 10 novembre 2024

Su Rai1 A Sua Immagine è seguito da 1.269.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5 la Santa Messa raccoglie 930.000 spettatori con il 15.5%. Su Rai2 Citofonare Rai2 è scelta da 338.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Agorà Weekend totalizza 188.000 spettatori pari al 3.3% (presentazione a 79.000 e l’1.6%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali è seguito da 202.000 spettatori (3.4%) nella presentazione e 273.000 spettatori (4.5%) nella prima parte.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In, Da Noi… A Ruota Libera e i programmi sulle altre reti

Su Rai1 Domenica In colleziona 2.276.000 spettatori con il 19% nella prima parte, 2.024.000 spettatori con il 19% nella seconda parte e 1.698.000 spettatori con il 15.7% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.832.000 spettatori con il 13.9%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5 Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.987.000 spettatori pari al 25.2%. A seguire Verissimo intrattiene 2.065.000 spettatori pari al 19.8% nella prima parte e 2.428.000 spettatori pari al 19.6% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.578.000 spettatori pari al 18% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

I dati di Share in Access Prime Time

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 416.000 spettatori pari al 3.4%. A seguire, all’interno di Rai Sport Live (353.000 – 3%), la partita di Pallavolo – Serie A Femminile Chieri-Conegliano incolla davanti al video 259.000 spettatori pari al 2.4%. A seguire TGSport Sera conquista 565.000 spettatori pari al 4.3% e TG2 Dossier 520.000 spettatori pari al 3.6%.

Su Italia1, dopo E-Planet (505.000 – 4%), Batman Forever raccoglie 435.000 spettatori (3.9%), mentre Forever è visto da 345.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.986.000 spettatori (15.5%), mentre In Mezz’Ora è visto da 1.012.000 spettatori (8.4%) e 602.000 spettatori (5.5%) nella parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (559.000 – 5.5%), Rebus conquista 671.000 spettatori (6.2%), mentre Kilimangiaro è seguito da 945.000 spettatori (7.7%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.299.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. Su Rete4 Everest ha convinto 266.000 spettatori con il 2.4%, mentre Hondo è scelto da 548.000 spettatori con il 4.3%.

Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 392.000 spettatori pari al 3.4% e La7 Doc – Tycoonsinteressa 254.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Finché Natale non vi separi coinvolge 213.000 spettatori (1.7%), La chiave del Natale 306.000 spettatori (2.9%) e Due sotto un tetto 349.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (177.000 – 1.4%), La Corrida intrattiene 295.000 spettatori (2.7%) e 410.000 spettatori (3.6%) nella parte Il Vincitore.