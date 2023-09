Ritorno fortunato per il programma Affari Tuoi, la prima puntata della nuova stagione 2023/2024 del game show condotto da Amadeus, andata in onda nell’access Prime Time di ieri domenica 10 settembre 2023, ha ottenuto un riscontro notevole di pubblico. I dati Auditel pubblicati questa mattina in merito agli ascolti tv al debutto di Affari Tuoi non deludono le aspettative: Amadeus si conferma un fuoriclasse. Ma Andiamo a vedere quanto ha totalizzato la prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi.

Auditel, gli ascolti tv di Affari Tuoi di Domenica 10 Settembre 2023

Su Rai1, nell’access Prime Time di ieri, domenica 10 settore 2023, il ritorno di Affari Tuoi condotto da Amadeus ha ottenuto un seguito di ben 3.387.000 telespettatori con il 20.6% di share. Su Canale5 la puntata del maggiore competitor Paperissima Sprint Estate registra un ascolto di 2.341.000 spettatori con il 14.3% di share.

Analisi dei dati Auditel con la precedente stagione

Analizzando i dati Auditel e confrontandoli con il debutto della scorsa stagione, anche se c’è un leggero calo, il programma mantiene comunque una sua stabilità, e conquista la fascia oraria dell’access Prime Time televisivo italiano.

Il 16 aprile 2023 infatti, su Rai1 la prima puntata di Affari Tuoi della scorsa stagione, non in prima serata ma nell’access Prime Time, ha raccolto ben 4.636.000 telespettatori con il 23.4% di share.

Ascolti altri programmi access Prime Time