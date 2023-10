Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata dei Live di X Factor 2023 andata in onda ieri, giovedì 26 ottobre? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della prima puntata dei live di X Factor 2023.

Auditel, gli ascolti tv della prima puntata dei live di X Factor di 26 Ottobre 2023

I dati Auditel in merito all’esordio dei Live di X Factor 2023 ci dicono che la puntata di ieri è la puntata di esordio più vista delle ultime tre edizioni: il kick off in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 630mila spettatori medi con una share del 3,1% e una permanenza del 60% (13 punti in più rispetto a un anno fa e 7 punti in più rispetto alla scorsa settimana), dati in crescita del +5% rispetto a un anno fa e del +22% rispetto all’episodio precedente.

I dati social

Ieri sui social, grazie alle 211mila interazioni social nella giornata di ieri e 219mila interazioni totali, in crescita rispettivamente del+51% e del +37% sulla settimana scorsa, l’hashtag ufficiale #XF2023 è entrato direttamente al primo posto dei Trending Topic durante la messa in onda rimanendo poi stabile sul podio per tutta la notte fino alla mattina di venerdì; in tendenza sono saliti, durante la serata, anche i nomi di Ambra, Morgan, Laura Pausini (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

1 milione 627 mila spettatori medi nei sette giorni per la puntata precedente su Sky e TV8.

Musica pop a tutto volume, scenografia e performance esplosive. Si sono accese ieri sera le luci sul palco del primo Live di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, con i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan scatenati nei commenti fin dai primi minuti.

Ad aprire la puntata uno spettacolare opening che ha visto Francesca Michielin esibirsi su un medley di canzoni – “Flowers” di Miley Cyrus, “vampire” di Oliva Rodrigo e “Dance The Night” di Dua Lipa – concluso con un messaggio di pace a tutto schermo, “Make Art Not War”.

Ospite Laura Pausini

In puntata, anche la grande performance della super ospite Laura Pausini, che ha portato sul palco un medley con due dei suoi pezzi più iconici – “Tra te e il mare” e “Resta in Ascolto” – e due brani più recenti come “Il Primo Passo sulla Luna” e “Durare”, presentando così “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), il suo nuovo progetto discografico disponibile in tutto il mondo da oggi venerdì 27 ottobre.

Francesca Michielin durante la serata ha presentato il colpo di scena di puntata: uno dei concorrenti che non hanno superato le precedenti fasi di selezione ha la possibilità di entrare ufficialmente in gara dalla prossima puntata. Quattro concorrenti – Astromare, Alice B, Anna Castiglia, Manifesto – si sfidano in un sondaggio aperto sul profilo Instagram di X Factor (disponibile fino alle 12.00 di oggi, venerdì 27 ottobre): i due che avranno raccolto la percentuale di voti più alta si sfideranno nella seconda puntata per un posto nei Live Show di #XF2023.

Elodie ospite della seconda puntata

Il menù del prossimo appuntamento con i Live Show di X Factor 2023, atteso per giovedì 2 novembre sempre su Sky e in streaming su NOW, è già ricchissimo. E si preannuncia ancora uno show spettacolare anche grazie alla già attesissima performance di Elodie che quella sera porterà sul palco tutta la carica del nuovo sorprendente “Red Light”, primo Clubtape in Italia e naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell’artista.