Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 21 dicembre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Sabato in diretta

Su Rai1 Telethon segna 1.077.000 spettatori (9.3%), mentre A Sua Immagine è seguito da 686.000 spettatori (7.1%) nella prima parte e 796.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (1.111.000 – 11.7%), Telethon totalizza 1.032.000 spettatori (9.6%).

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.355.000 spettatori (18.1%) e Endless Love totalizza 2.269.000 spettatori (21.9%). A seguire Verissimo è scelto da 2.008.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 1.963.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati sulle altre reti

Su Rai2 Playlist – Tutto Ciò che è Musica incolla davanti al video 370.000 spettatori pari al 2.9% e Storie di Donne al Bivio è seguito da 477.000 spettatori pari al 4.6%. A seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza arriva a 383.000 spettatori pari al 4%, mentre La Mia Metà conquista 371.000 spettatori pari al 3.6%.

Su Italia1, dopo Sfida Impossibile (428.000 – 3.4%), I Simpson raduna 444.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 486.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio. A seguire N.C.I.S. New Orleans raccoglie 357.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 324.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio, mentre Forever 367.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.572.000 spettatori pari al 19%, mentre Tv Talk è seguito da 874.000 spettatori pari all’8.4% e La Biblioteca dei Sentimenti segna 559.000 spettatori pari al 5.9%. A seguire, dopo la presentazione (604.000 – 6%), Report raduna 1.097.000 spettatori pari al 9.5%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 645.000 spettatori (5.2%) e, dopo Le Più Grandi Meraviglie Naturali del Mondo (342.000 – 3.4%), Passaggio a Nord-Ovest arriva a 469.000 spettatori (4.5%). Su La7 Barbero Risponde segna 398.000 spettatori con il 3.1%, mentre La Torre di Babele totalizza 288.000 spettatori con il 2.7%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 306.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 Il mio trentesimo Natale sigla 362.000 spettatori (2.9%), Le mie regole dell’amore 410.000 spettatori (4.2%) e Babbo Natale segreto 459.000 spettatori (4.2%).

Sul Nove Con Air raduna 250.000 spettatori pari al 2%, mentre Il tesoro dell’Amazzonia interessa 214.000 spettatori pari al 2.2%. A seguire Little Big Italy conquista 247.000 spettatori pari al 2.2%.