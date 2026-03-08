Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 7 marzo 2026

Su Rai1 il programma televisivo pomeridiano dal titolo Bar Centrale è stato visto da 1.528.000 spettatori (12.4%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha ottenuto un seguito di 865.000 spettatori (8.4%). A seguire, il programma A Sua Immagine è stato seguito da 756.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 732.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte.

Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo ha totalizzato un ascolto di 1.111.000 spettatori (11.5%) nella prima parte e 1.589.000 spettatori (14.4%) nella seconda parte.

Su Canale5 la soap opera Beautiful ha ottenuto un seguito di 2.153.000 spettatori (16.7%), mentre Forbidden Fruit ha incollato alla tv 2.280.000 spettatori (20.2%) e La Forza di una Donna 2.370.000 spettatori (24.1%).

A seguire Silvia Toffanin con Verissimo è stata scelta da 2.092.000 spettatori (23.4%) nella prima parte e 2.124.000 spettatori (21.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 il programma L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un seguito di 2.797.000 spettatori pari al 21.1%, mentre il segmento del quiz L’Eredità ha registrato ben 4.137.000 spettatori pari al 26.5%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto ben 1.831.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha coinvolto 2.366.000 spettatori (16.1%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato un ascolto medio di 4.306.000 spettatori (23.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.760.000 – 21%), il segmento del quiz La Ruota della Fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, nella giornata di ieri ha ottenuto un seguito di ben a 4.157.000 spettatori con il 22.6% di share.