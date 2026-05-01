Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 2 all’8 maggio, assisteremo ai preparativi per la partenza di Romulo ed Emilia. Nel corso dei nuovi episodi ci sarà spazio anche per i dubbi di Catalina e Adriano sulla faccenda dei titoli nobiliari.

La Promessa, trame puntate italiane dal 2 all’8 maggio

Curro ferma Esmeralda nell’hangar e – pur avendole raccontato tutto – non riesce a ottenere le risposte che vuole. Più tardi, parlando con Lope, i due discutono dei rischi legati alla sua impulsività. Intanto Martina rimprovera duramente Jacobo per aver raccontato a Lisandro i sospetti di Catalina e Adriano sul titolo nobiliare, ordinandogli di non intromettersi mai più.

Teresa origlia di nascosto una conversazione tra Catalina ed Emilia. Le due parlano della decisione di Romulo ed Emilia di lasciare La Promessa. La Villamil corre a raccontare a tutta la servitù quanto ha appena scoperto.

Nel frattempo, Lorenzo va a trovare Angela, che sta sempre peggio, e prova a persuadere Leocadia a farla tornare a palazzo. La donna però rifiuta di aiutarlo e anzi, lo rimprovera per essersi messo in mezzo.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Manuel e Toño scoprono che qualcuno è entrato nell’hangar. Il figlio di Simona pensa che possano essere stati i suoi vecchi creditori, mentre il marchesino teme si tratti di spionaggio.

Catalina e Adriano, incerti sul titolo di conti, si rivolgono a Simona e Romulo per un parree, ricevendo da entrambi l’incoraggiamento ad accettare.

La Promessa spoiler settimanali della serie tv iberica

Anche Curro si reca a trovare Angela, e preoccupato per le sue condizioni, cerca di convincerla a partire per la Svizzera. La giovane però, rimane ferma nella sua decisione. Poco dopo è Leocadia ad andare da lei. La dark lady non può fare a meno di notare che la ragazza è molto provata, ma rimane impassibile. A quel punto Lorenzo tenta di prendere in mano la situazione, suggerendo che forse esistono modi più incisivi per gestire la sua ribellione.

Leocadia non presta troppa attenzione ad Angela, perché e impegnata a organizzare una festa a La Promessa dopo il riavvicinamento con il duca Lisandro. I festeggiamenti dovranno ufficialmente celebrare l’accettazione del titolo da parte di Catalina e Adriano.

Esmeralda confida a Curro il suo oscuro passato legato alla gioielleria Llop e svela l’esistenza di un quaderno dalla copertina dorata che contiene i nomi dei mandanti di vari crimini. Potrebbe aiutare il valletto a scoprire l’assassino di Jana? Le indagini prendono una piega inaspettata quando spunta il nome del padre di Vera.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Samuel è impegnato nei lavori a palazzo, e dice a Leocadia di essere riuscito a rintracciare Petra. Il sacerdote chiede che la donna venga riammessa al lavoro.

Alonso comunica a tutti la partenza imminente di Romulo, suscitando qualche battuta fuori luogo da parte del duca Lisandro.