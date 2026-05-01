I fans di Tempesta d’Amore ormai lo sanno fin troppo bene. Ogni nuovo episodio inedito della serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof riserva loro numerosi colpi di scena. Ma cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 4 all’8 maggio? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: compleanno con imprevisto per Markus

Arriva il giorno del compleanno di Markus e – sebbene tra loro le tensioni si siano tutt’altro che attenuate – Katja e Vincent si impegnano al massimo nello spettacolo teatrale preparato per Schwarzbach. Il successo è immediato.

Subit dopo i due si ritrovano nella lavanderia del Fürstenhof e qui – lontano da occhi indiscreti – si lasciano andare alla passione!

Si tratta di un attimo di debolezza, del quale si pentono subito: Katja e Vincent sono sconvolti per quello che è accaduto tra loro, proprio la sera del compleanno di Markus, e decidono di comune accordo di mantenere le distanze tra loro.

Sturm der Liebe – news sulla soap tedesca

Anche Greta deve combattere con sentimenti repressi: la giovane prova a non pensare a Miro e concentrarsi piuttosto sulla sua relazione con Yannik. Ma mentre lei fa di tutto per sopprimere ciò che prova, proprio Yannik capisce che nel cuore della cuoca è Falk a occupare un posto speciale.

La sua sensazione sembra essere confermata poco dopo, quando Greta ha un piccolo incidente e Miro la accompagna in ospedale. Yannik li vede inieme e pensa che i due siano tornati a essere una coppia.

Greta però sembra fare fatica a lasciarsi andare ai sentimenti, e Miro escogita un piccolo stratagemma per aiutare l’amata a seguire la strada del cuore.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Larissa decide di lasciare il Fürstenhof, quando si rende conto che tra Maxi ed Henry il legame è ancora molto forte. La giovane non se la sente di rimanere ed essere per Sydow solo una semplice consolazione.

Poco dopo è proprio Larissa a dare tutto il suo supporto a Yvonne, proponendole di entrare in società, proprio quando Erik cerca di dissuadere la compagna dall’idea di lanciare online il suo negozio. Sophia convince la Mahnke a rimanere a Bichleim, offrendosi di investire nella sua nuova impresa.

Perché i casinò rappresentano per Sophia un investimento cruciale per i suoi affari? Maxi e i Saalfeld decidono di indagare più a fondo.