Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 20 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Telethon e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Telethon – 20 dicembre 2025

Su Rai1 la maratona per la raccolta a favore di Telethon segna un dato di Auditel pari a 1.056.000 spettatori (9.7%), mentre il programma tv A Sua Immagine è seguito da 910.000 spettatori (9.4%). A seguire, dopo il TG1 (909.000 – 9.7%), Canto di Natale per la Ricerca totalizza 1.016.000 spettatori (10.2%) e la seconda parte della maratona benefica Telethon registra un ascolto tv di 1.125.000 spettatori (9.9%).

Ascolti tv programmi di Canale 5

Su Canale5 la soap Beautiful conquista 2.173.000 spettatori (17.5%), mentre Forbidden Fruit segna 2.173.000 spettatori (19.8%) e La Forza di una Donna conquista 2.213.000 spettatori (22.3%). A seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin è la scelta di ben 2.076.000 spettatori (21.6%) nella prima parte e 2.076.000 spettatori (19.4%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.096.000 e il 17.9%).

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 il programma L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.896.000 spettatori pari al 21.9% di Share, mentre il programma in sé L’Eredità ha registrato un dato Auditel di 3.921.000 spettatori pari al 25.8%.

Su Canale5 il programma Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.903.000 spettatori (15.8%), mentre la parte centrale del quiz Caduta Libera ha convinto 2.299.000 spettatori (16%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino totalizza un ascolto medio di 4.433.000 spettatori (24.1%) dalle 20:41 alle 21:36.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.846.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui arriva a conquistare un adato di ascolto medio pari a 4.734.000 spettatori e il 25.5% dalle 20:46 alle 21:54.