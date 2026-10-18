Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 17 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.
Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 17 ottobre 2026
Nel pomeriggio televisivo, Rai1 propone un palinsesto che vede alternarsi informazione, approfondimento e intrattenimento. A ottenere il risultato più alto tra i programmi della fascia è Bar Centrale, che raggiunge 1.257.000 spettatori, pari all’11,7% di share. Successivamente, Passaggio a Nord Ovest coinvolge 915.000 spettatori, registrando una percentuale del 10,2%.
Prosegue poi la programmazione con A Sua Immagine, che si attesta su 619.000 spettatori e il 7,8% di share nella prima parte. La seconda parte del programma registra invece 648.000 spettatori, raggiungendo l’8,7%. Dopo il TG1, che ottiene 797.000 spettatori con una share del 10,6%, arriva Ciao Maschio. Il programma conquista 898.000 spettatori nella prima parte, con l’11,1%, mentre nella seconda cresce fino a 1.171.000 spettatori, pari al 12,3%.
Su Canale5, il pomeriggio si apre con i risultati del Grande Fratello Vip, seguito da 2.028.000 spettatori, con una share del 16,4%. A seguire, Beautiful raccoglie 2.001.000 spettatori e il 16,8%. Prosegue la crescita della rete con Tutto per la mia Famiglia, che raggiunge 2.041.000 spettatori e il 20,3% di share. Ancora meglio fa Forbidden Fruit, che totalizza 2.104.000 spettatori, arrivando al 24,8%.
A chiudere il pomeriggio di Canale5 è Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin ottiene 1.730.000 spettatori nella prima parte, con una share del 22,7%. La seconda parte, intitolata Giri di Valzer, raggiunge invece 1.893.000 spettatori, pari al 22,4%.
Reazione a catena e Caduta Libera
Nel preserale, Rai1 punta su Reazione a Catena, che si conferma protagonista della fascia con risultati in crescita tra il segmento iniziale e la puntata vera e propria. L’Intesa Vincente totalizza 2.369.000 spettatori, raggiungendo il 19,9% di share. La parte successiva del quiz registra un netto incremento e arriva a 3.580.000 spettatori, con una percentuale del 24,7%.
Su Canale5, la sfida è affidata a Caduta Libera. Il segmento introduttivo Inizia la Sfida intrattiene 1.607.000 spettatori, pari al 15% di share. La puntata principale si porta invece a 2.045.000 spettatori, con il 15,3%.
Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Per quanto riguarda l’access prime time, Rai1 ottiene un risultato significativo con Affari Tuoi, che raggiunge 4.010.000 spettatori e una share del 23,8%.
Su Canale5, la programmazione si apre con Gira La Ruota della Fortuna, seguito da 3.160.000 spettatori, pari al 19% di share. A seguire, La Ruota della Fortuna totalizza 3.629.000 spettatori, conquistando il 21,6%.