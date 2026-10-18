Domenica 18 ottobre 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, domenica 18 ottobre 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata di domenica 18 ottobre 2026

Tra gli ospiti della puntata che andrà in onda questa sera sul NOVE, ci sono: Antonella Clerici, al timone della nuova edizione di “The Voice Senior”, e conduttrice, in oltre quarant’anni di straordinaria carriera, di programmi entrati nella storia della Tv italiana, ospite di Fazio insieme a Fiorella Mannoia, che ha debuttato come nuova coach del programma, e attualmente in tour nei teatri italiani con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”.

Walter Veltroni e Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, in occasione dell’anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma del documentario “L’assurda storia della Gialappa’s Band”, cui seguirà l’uscita nelle sale. Il nuovo film di Veltroni ripercorre la storia dei gialappi Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto dagli esordi sulle frequenze di Radio Popolare, attraversando 40 anni di satira, televisione e trasformazioni italiane.

Milena Gabanelli, nelle librerie con il nuovo saggio “La resa dei conti – Inchiesta sull’Italia dei potenti e degli imbrogli contro la forza degli onesti”, scritto insieme alla giornalista Simona Ravizza.

E ancora: Mara Maionchi; Orietta Berti; Renzo Piano, in occasione dell’uscita del saggio autobiografico “Tutto qui. La costruzione di una vita”, che lo vede in dialogo con il giornalista Francesco Merlo; il climatologo Luca Mercalli; Maurizio Scaltriti, Vicepresidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de laRepubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala.