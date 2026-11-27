Dopo il grande successo della prima puntata, Sal Da Vinci torna in prima serata su Rai1 con la seconda ed ultima puntata di “Meravigliosamente“, lo show evento con la partecipazione di tantissimi amici e colleghi. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni di stasera, venerdì 27 novembre 2026.

Sal Da Vinci, Meravigliosamente: due serate evento su Rai1

Stasera, venerdì 27 novembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la seconda ed ultima puntata dello show evento “Meravigliosamente” di Sal Da Vinci in prima serata su Rai1. Non solo, lo show sarà diffuso anche in Eurovisione e su San Marino RTV canale 550. L’evento, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time e da ViVO concerti in collaborazione con Colangelo Management e con il patrocinio del Ministero del Turismo, racconta la storia personale ed artistica di Salvatore Michael Sorrentino, conosciuto dal grande pubblico come Sal Da Vinci. Un viaggio personale e musicale per il cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, che ripercorre la sua vita. Dalla strada alla famiglia fino ai primi successi, ma spazio anche alle cadute e rinascite.

Un viaggio intimo e spettacolare in un ponte tra Napoli, il fulcro artistico ed emotivo della sua vita, e New York, dove è nato, attraverso le sue canzoni, e quelle di grandi ospiti che verranno a cantare con lui, i momenti di spettacolo, ma anche dello sport e della televisione. Ad accompagnarlo in questo viaggio due compagne speciali: Bianca Balti e Iaia Forte.

Meravigliosamente di Sal Da Vinci, gli ospiti della seconda puntata del 27 novembre 2026 Rai1

Non mancheranno ospiti, amici e colleghi nella seconda puntata di “Meravigliosamente” di Sal Da Vinci. Questa sera il cantautore è pronto a condividere il palcoscenico con: Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo. Da segnalare anche la presenza di Ernesto Lama.

L’appuntamento con “Meravigliosamente” è in prima serata su Rai1.