A Natale si può fare tutto quello che non si può fare mai, o almeno così recita la canzone di un popolare spot televisivo nostrano. Una lezione che sembrano aver imparato alla lettera le protagoniste di The Christmas Switch, produzione svedese che si è andata ad aggiungere alla già folta lista di titoli a tema che stanno sbarcando nel catalogo di Netflix, nonostante manchi ancora un mese al fatidico 25 dicembre.

Il film rappresenta il debutto dietro la macchina da presa di un lungometraggio del regista Adam Pålsson, che ha scelto di rielaborare il quanto mai classico espediente dello scambio di vite tramite il profondo legame che unisce due sorelle, cresciute insieme ma allontanatesi nel corso degli anni. Va detto che non ci troviamo di fronte a un soggetto originale, ma a una storia ispirata al progetto del 2021 di Eleonor Sager, autrice che aveva dato vita al racconto tramite un particolare formato di audiolibro: un calendario dell’Avvento narrativo, con un nuovo episodio pubblicato ogni giorno dal primo dicembre alla vigilia di Natale.

The Christmas Switch: felicità in arrivo? – recensione

Come si può immaginare, l’idea di partenza si prestava a una struttura frammentaria, con tante situazioni diverse destinate a confluire in un unico impianto narrativo. Giocoforza, nell’adattamento cinematografico qualcosa è andato perso e non è un caso che alcune forzature emergano in diversi passaggi. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme trama e personaggi di The Christmas Switch.

Mathilda conduce un’esistenza ordinata ma sempre più soffocante nel suo piccolo paese natale. Fidanzata da quattordici anni e mezzo con Jonas, con cui è prossima a rilevare l’attività di famiglia, si sente però insoddisfatta e sogna di trasferirsi a Stoccolma, dove proseguire il proprio lavoro da fiorista. Nella capitale si trova già sua sorella Freddie, influencer vittima di un forte stress che fa ritorno a casa in cerca di tranquillità. Le due ragazze finiranno per scambiarsi idealmente i ruoli nelle settimane che precedono il Natale, con grandi cambiamenti in arrivo per entrambe.

Storie che tirano le corda

In questa trasposizione cambiano il numero e il sesso dei protagonisti (nell’opera di partenza erano infatti tre fratelli), con i ruoli principali affidati per l’occasione a due vere sorelle, Felice e Happy Jankell. Un legame familiare che, almeno sulla carta, costituisce una delle carte più interessanti dell’operazione, anche per la sintonia che dimostrano nelle scene condivise, le quali si rivelano però assai meno numerose del previsto. Tolte infatti la fase iniziale e quella finale, per gran parte del minutaggio si trovano a chilometri di distanza, intente a capire cosa fare delle proprie vite.

Se le due attrici hanno la giusta dose di verve, la sceneggiatura rischia in più occasioni di farle apparire paradossalmente antipatiche, proprio per via degli sbagli e dei tradimenti che vengono loro perdonati come se nulla fosse. Una condotta giustificata oltre misura anche secondo le logiche di una rom-com, dove l’amore dovrebbe vincere a tutti i costi ma finisce invece per essere qui banalizzato.

La libertà della metropoli, con la sua frenesia e le sue infinite possibilità, si contrappone al quieto vivere di provincia, con una cittadina che sembra uscita da una classica palla di vetro natalizia. Due mondi contrapposti che danno vita a vicende parallele, tra nuovi amori e dolorose rotture, nel tentativo di offrire un ritratto sentimentale quanto più aperto possibile, che si rivela però inaspettatamente controverso.

Conclusioni finali

Un Natale che le due sorelle protagoniste non dimenticheranno di certo. The Christmas Switch, titolo che sottolinea lo scambio di location tra le due consanguinee – dalla grande città al paesino d’infanzia, e viceversa – è una commedia romantica che forza la mano in diverse situazioni, senza trovare la giusta scintilla in grado di giustificare gli errori commessi e fin troppo facilmente condonati.

Il prologo, con il prevedibile voice-over introduttivo, e l’epilogo ambientato a Firenze confezionano un prodotto alquanto scontato che, senza l’energia delle attrici, avrebbe probabilmente spento sul nascere l’interesse attorno al film. Quest’ultimo, invece, nei primi giorni sembra aver fatto breccia nel pubblico di Netflix, almeno a giudicare dalle visualizzazioni che lo hanno fatto volare in cima alla classifica dei titoli più visti.