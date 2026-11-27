Da Gioia Tauro a Hollywood, passando per la scuola di Amici di Maria De Filippi. Quella di Giuseppe Giofrè è la storia di un talento italiano che ha saputo trasformare la propria passione in una carriera internazionale, conquistando alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Oggi il ballerino calabrese è tra i protagonisti di The JLo Show, il film-concerto di Jennifer Lopez disponibile in Italia da venerdì 27 novembre 2026 su Paramount+.

In occasione dell’anteprima mondiale, alla quale abbiamo assistito, noi di SuperGuidaTV abbiamo incontrato Giuseppe Giofrè per parlare dello spettacolo, della sua straordinaria carriera, del rapporto professionale con la popstar americana e dei suoi sogni per il futuro.

Giuseppe Giofrè al fianco di Jennifer Lopez in The JLo Show

Un viaggio attraverso la vita, i sogni e la carriera di Jennifer Lopez. The JLo Show porta sullo schermo la spettacolarità della residency dell’artista americana al The Colosseum at Caesars Palace di Las Vegas, attraverso una produzione che fonde musica, danza e teatro.

Tra i protagonisti dello spettacolo c’è Giuseppe Giofrè, che condivide con la popstar alcuni dei momenti più suggestivi del film-concerto. Particolarmente emozionante è la performance sulle note di Young and Beautiful di Lana Del Rey, durante la quale la sintonia artistica tra i due emerge in tutta la sua forza espressiva.

A raccontarci il significato dello spettacolo è stato proprio il ballerino italiano: «Questo show è un bel viaggio della sua vita, che nasce a New York, nel Bronx, e poi va a finire dove sappiamo tutti, a Hollywood. È un bel journey sulla sua vita, quindi è un bello spettacolo, con coreografie bellissime e ballerini meravigliosi che poi vedrete voi stessi».

Da Amici di Maria De Filippi ai palcoscenici internazionali: l’eccellenza italiana di Giuseppe Giofrè

Ci sono percorsi artistici che meritano di essere raccontati non soltanto per i traguardi raggiunti, ma anche per ciò che rappresentano. Quello di Giuseppe Giofrè è senza dubbio uno di questi.

Era il 2012 quando un giovanissimo ballerino calabrese conquistava il pubblico italiano vincendo la categoria danza dell’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da allora sono trascorsi quattordici anni, durante i quali Giuseppe ha costruito una carriera che lo ha portato a lavorare con alcune delle più grandi star della musica internazionale, tra cui Taylor Swift, Ariana Grande e Jennifer Lopez.

Lo studio, la determinazione, il coraggio di lasciare il proprio Paese e la capacità di mettersi continuamente in discussione gli hanno permesso di affermarsi in un ambiente estremamente competitivo come quello dello show business americano.

Il suo percorso lo ha riportato anche ad Amici, questa volta nelle vesti di giudice del Serale, chiudendo idealmente un cerchio iniziato tra i banchi della scuola di Maria De Filippi.

Oggi Giuseppe Giofrè non è più soltanto il ragazzo che abbiamo imparato a conoscere attraverso un talent show, ma un artista dalla comprovata esperienza internazionale, espressione di quell’eccellenza italiana che riesce a distinguersi oltre i confini nazionali.

Vederlo esibirsi al fianco di Jennifer Lopez su uno dei palcoscenici più prestigiosi di Las Vegas è motivo d’orgoglio. Eppure, nonostante i successi ottenuti, il ballerino non dimentica le proprie origini e l’opportunità che ha cambiato la sua vita.

«Sono partito da Amici e grazie ad Amici sono riuscito veramente a lavorare con la mia passione. È una cosa che auguro un po’ a tutti e sono molto fortunato per questo, quindi sono molto, molto felice», ha dichiarato ai nostri microfoni.

Giuseppe Giofrè guarda al futuro: gli insegnamenti di Jennifer Lopez

Condividere il palcoscenico con un’artista come Jennifer Lopez significa confrontarsi con una concezione dello spettacolo che va ben oltre la singola performance. Disciplina, versatilità, ambizione e capacità di reinventarsi sono elementi che contraddistinguono la carriera della popstar e che rappresentano una fonte d’ispirazione anche per Giuseppe Giofrè. Nonostante i numerosi traguardi raggiunti, il ballerino guarda al futuro con il desiderio di ampliare i propri orizzonti artistici, senza necessariamente limitarsi alla danza.

«Il mio prossimo obiettivo è sicuramente quello di continuare a lavorare su di me, su un’evoluzione. Seguo gli insegnamenti di Jennifer Lopez, che non si ferma solo a fare una cosa, ma ne fa tante, però fatte bene. Cerco sempre di rubare da lei. Il prossimo obiettivo è sicuramente quello di continuare a fare questo nella vita e magari altro».

La volontà di esplorare nuove possibilità racconta un artista consapevole del proprio percorso, ma ancora desideroso di crescere e di scoprire nuove forme di espressione.

Il consiglio di Jennifer Lopez a Giuseppe Giofrè

Nel corso della nostra intervista abbiamo chiesto a Giuseppe quale fosse il consiglio più prezioso ricevuto dalla popstar americana.

«Semplicemente di fare sempre quello che amo fare e quello che sento di fare, mai di fare delle cose per accontentare gli altri». Un insegnamento che racchiude il valore dell’autenticità e che sembra rispecchiare perfettamente la storia del ballerino calabrese. In un settore in cui il successo è spesso accompagnato dalla necessità di rispondere alle aspettative altrui, Giuseppe rivendica l’importanza di rimanere fedele alle proprie passioni.

La sua storia rappresenta un esempio per le nuove generazioni di ballerini italiani che sognano una carriera internazionale. Perché dietro le luci di Las Vegas, gli applausi e le collaborazioni con le grandi star della musica mondiale c’è il percorso di un ragazzo che ha avuto il coraggio di credere nel proprio talento. E che, a giudicare dalle sue parole, ha ancora molto da raccontare.