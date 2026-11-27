È un ritorno carico di emozione, pudore e voglia di rimettere in moto la propria esistenza quello di Paolo Belli. Dopo mesi di silenzio e di riflessione seguiti al tragico incidente in bicicletta del 13 luglio a Cognento, in provincia di Reggio Emilia, in cui ha perso la vita Alessandro Magnani, l’artista emiliano riabbraccia la musica e il pubblico con il nuovo singolo “Come se non ci fosse un domani”, uscito venerdì 20 novembre per Cinico Disincanto/Artist First e firmato da Mario Incudine. Un brano che dà anche il titolo al suo nuovo spettacolo teatrale, in arrivo a dicembre, e che si intreccia al ritorno in tv a Ballando con le Stelle e all’attesa per il tour con la Big Band.

Il nuovo percorso dal vivo di Paolo Belli prende forma tra teatro e concerti con la Big Band, con un calendario che riprende gli appuntamenti in Italia a partire dal 6 dicembre, quando debutterà con lo spettacolo teatrale Come se non ci fosse un domani — un viaggio tra parole e musica attraverso la sua storia e il suo percorso artistico — all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine (Modena), sua città natale. L’artista tornerà poi in concerto con la Big Band il 30 dicembre a Sorrento (Napoli) e il 1° gennaio 2027 a Gatteo (Forlì-Cesena), prima di proseguire con i live in Italia insieme ai musicisti e ai collaboratori storici, mentre il progetto teatrale farà tappa il 15 gennaio 2027 alla Lavanderia a Vapore di Collegno (Torino) e il 22 e 23 gennaio 2027 con un doppio appuntamento al Blue Note di Milano.

Paolo Belli torna alla musica dopo l’incidente: “La musica mi ha sempre aiutato ad uscire dalle situazioni difficili”

Ammettendo senza filtri di non avere certezze sul proprio stato d’animo, Paolo Belli in un incontro con la stampa ha raccontato il lungo periodo trascorso lontano da tutto, prima di ritrovare una spinta vitale: “Sono pronto a ripartire? Veramente devo essere sincero: non lo so se sono pronto. Quello che però lo devo al mio gruppo di lavoro, alla mia famiglia, ma anche al pubblico: voi non avete idea di in che modo le persone mi facciano coraggio e mi dicano che devo tornare alla mia vita. Non nascondo che per vari mesi io mi sono chiuso in casa, non volevo, non me la sentivo proprio di andare fuori. E poi o smetti completamente di vivere o fai quello che desideravi fare da bambino”.

Il nuovo singolo segna un cambio di passo rispetto alle atmosfere più travolgenti e danzanti abituali per Belli: è una ballata intima, più raccolta, nata da una chiacchierata notturna in cui Paolo ha confidato a Mario Incudine ricordi, aneddoti e frammenti della propria vita. Paolo Belli ha spiegato: “Dopo quello che è successo due anni fa a casa mia, che si è sommato a quest’altra esperienza terribile, non nascondo di essermi chiesto se sarei tornato a essere quello di prima. In questo periodo sto scrivendo tanto. Quando sono successe le cose difficili da affrontare nella mia vita ho sempre usato la musica, e la musica mi ha sempre aiutato ad uscire da queste situazioni difficili. Non lo so come affronterò le prossime date, sono curioso: tornare sul palco e scrivere canzoni è l’unica cosa che posso fare. Sono convinto però, come ho detto qualche settimana fa, che non potrò più far finta di niente. Noi artisti ci mettiamo una maschera delle volte quando saliamo sul palco o quando componiamo e scriviamo una canzone: non l’ho mai fatto davvero di mettermi una maschera, credo che non riuscirò ahimè a farlo neanche questo giro, però lo devo fare, quindi cercherò di essere più sincero possibile”.

A sbloccare quell’impasse sono stati gli affetti più stretti — la moglie, gli amici storici e la sua band, insieme da oltre trent’anni — fino a una svolta simbolica passata proprio attraverso la bicicletta: “Come ho detto sabato, dal primo momento avrei voluto abbracciare la signora Lina, ma mi hanno spiegato che arriverà il momento giusto. Quello che ho capito è che serve tempo, non solo sul piano legale ma proprio nella vita normale. La prima volta che sono uscito di casa ho chiamato la mia band per pranzare da uno di loro: dopo oltre trent’anni non sono più solo colleghi, sono una famiglia, e lì mi sono sentito protetto e un po’ più leggero. Il giorno prima un amico mi aveva proposto di andare in montagna a fare un giro in bicicletta e io gli avevo detto di scordarselo. È stata mia moglie, che ascolto sempre, a mettermi davanti a un bivio: “O esci e vai in bicicletta, oppure ci separiamo perché non voglio più vederti così”. Così, uscito da quel pranzo, davanti al casello dell’autostrada mi sono fatto forza e sono andato da lui. Pedalando e ricominciando a parlare con le persone, un metro alla volta, ho sentito che iniziavo a togliermi quella pesantezza dalle spalle”.

Tra i punti fermi di questa ripartenza c’è il legame indissolubile con la Rai e con Ballando con le Stelle, il programma che per quasi vent’anni è stato la sua seconda casa e che sabato scorso lo ha riaccolto con una standing ovation: “Avrei fatto volentieri a meno di scoprire quanto affetto ci sia attorno a me in questo modo, perché ho ricevuto una montagna d’amore esagerata. I primi a starmi vicino sono stati la mia famiglia e il mio gruppo di lavoro; poi Milly, la Rai, tutta la squadra di Ballando e anche le altre reti. Milly mi ha detto: “Questa è casa tua”, e quando sono rientrato in studio mi sono sentito davvero a casa. Il mio desiderio è tornare a lavorare e tornare ancora lì, anche se devo capire passo dopo passo se sarò in grado di farlo. Ormai vivo come se non ci fosse un domani, ma dopo l’esibizione di sabato il pubblico mi ha fatto sentire tutto il suo calore. E tornerò anche a Telethon, che è casa mia”.