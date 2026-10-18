Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 18 ottobre 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 18 ottobre 2026

La Signora Emma Coriandoli, icona pop della comicità italiana, protagonista della tv con la sua ironia travolgente, torna in libreria con un nuovo “fucsia crime”: “La Signora Coriandoli e il tango del mistero”, scritto dal suo alias, Maurizio Ferrini, con Giovanni Fabiano. E Coriandoli-Ferrini sono ospiti di Francesca Fialdini a “Da noi… A Ruota Libera” il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), in onda domenica 18 ottobre alle 17.20 su Rai 1.

Ospiti anche Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, una delle coppie in gara della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, già alle prese, nelle prime puntate, con esibizioni di Boogie e Samba.

Infine, Rossella Brescia, conduttrice radio e tv, attrice e ballerina, che, dopo il successo della scorsa stagione, riprenderà dal 29 ottobre, al Teatro Sistina di Roma, la tournée di “Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical”. Tratto dall’omonimo libro di Teresa Manes, anche lei presente in studio, il musical, così come il libro e il film, racconta la tragica storia del figlio di Teresa Manes, Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo mesi di derisioni online. Dopo la sua scomparsa, Teresa ha dedicato la vita al contrasto del bullismo e del cyberbullismo e ora, sullo stesso tema, ha scritto un nuovo libro: “Contro il bullismo”.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.