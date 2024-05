Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato 11 maggio 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante la fascia oraria di Mezzogiorno e quella del pomeriggio di ieri: Verissimo, Italia Sì! e le soap di Canale 5.

Auditel dei programmi tv del 11 maggio: Verissimo e ItaliaSì!

Su Rai1 Linea Verde Sentieri segna 1.354.000 spettatori (11%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 921.000 spettatori (8.4%), mentre A Sua Immagine è seguito da 735.000 spettatori (7.6%) nella prima parte e da 684.000 spettatori (7.6%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (756.000 – 8.8%), ItaliaSì! ottiene 977.000 spettatori (12%) nella prima parte e 1.364.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: Verissimo e le Soap Opera in onda durante il pomeriggio

Su Canale5 Beautiful conquista 2.556.000 spettatori (20%) e Endless Love raggiunge 2.202.000 spettatori (20.6%). A seguire Verissimo è scelto da 1.932.000 spettatori (22.7%) nella prima parte e da 1.806.000 spettatori (21.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Auditel altri canali tv

Su Rai2 il Giro d’Italia incolla davanti al video 1.341.000 spettatori pari all’11.8% nel Giro in Diretta e 1.803.000 spettatori pari al 19.5% nel Giro all’Arrivo. A seguire Processo alla Tappa è seguito da 617.000 spettatori pari al 7.5%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Discovery colleziona 1.011.000 spettatori (18.1%) nella prima parte e 1.254.000 spettatori (16.9%), mentre Linea Verde Life totalizza 2.201.000 spettatori (19.5%).

Su Canale5 Forum colleziona 1.246.000 spettatori pari al 17.4%. Su Rai2 il tennis con gli Internazionali d’Italia raccoglie 301.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 88.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio, 75.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio e 155.000 spettatori (2.2%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 772.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 il TG3 delle 12 è seguito da 584.000 spettatori (7.9%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 563.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Belli Dentro Belli Fuori raggiunge 76.000 spettatori (1.5%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 62.000 spettatori (0.9%), L’Aria che Tira – Il Diario è scelto da 136.000 spettatori (1.4%) e Like Tutto Ciò che Piace sigla 181.000 spettatori (1.5%).