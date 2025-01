Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 26 gennaio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In del 26 gennaio 2025

Su Rai1 Domenica In colleziona 2.420.000 spettatori con il 16.64% nella presentazione di 29 minuti, 3.234.000 spettatori con il 23.89% nella prima parte dalle 14:30 alle 15:51, 2.374.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte dalle 15:55 alle 16:50 e 2.036.000 spettatori con il 17.65% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara in onda dalle 16:54 alle 17:11. Per Mara Venier e la sua Domenica In si tratta del record stagionale. A seguire, Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 2.017.000 spettatori con il 15.52%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.575.000 – 16.82%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.087.000 spettatori pari al 22.45%. A seguire Verissimo intrattiene 2.184.000 spettatori pari al 19.12% nella prima parte, 2.271.000 spettatori pari al 18.33% nella seconda parte Giri di Valzer, e 2.263.000 spettatori pari al 16.18% ne I Saluti di 24 minuti circa.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Paesi che Vai totalizza 549.000 spettatori pari al 3.86%. A seguire la finale di Coppa Italia di Pallavolo incolla davanti al video 375.000 spettatori pari al 3.15%. Su Italia1, dopo E-Planet (374.000 – 2.57%), Matrix Revolutions raccoglie 327.000 spettatori (2.63%), mentre The Equalizer è visto da 291.000 spettatori (2.31%).

I dati Auditel del “Daytime di Mezzogiorno”

Su Rai1 A Sua Immagine raccoglie 1.560.000 spettatori (14.01%); all’interno l’Angelus totalizza 1.951.000 spettatori (15.73%). Dopo una presentazione di 5 minuti (2.013.000 – 14.77%), Linea Verde interessa 2.846.000 spettatori (19.89%).

Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 754.000 spettatori con il 7.44% e 1.092.000 spettatori con il 9.91%. Melaverde interessa 1.656.000 spettatori con il 12.55%.

Su Rai2 lo Sci alpino donne con la Coppa del Mondo raduna 643.000 spettatori (5.75%). Citofonare Rai2 doposci segna 439.000 spettatori con il 3.12%.

Su Italia1 Due Uomini e 1/2 registra 242.000 spettatori (2.37%) nel primo episodio, 241.000 spettatori (2.18%) nel secondo episodio e 229.000 spettatori (1.84%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 772.000 spettatori (5.15%) e 548.000 spettatori (3.58%) nella parte Extra di pochi minuti.