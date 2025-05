Dove vedere Inter – Barcellona, ritorno della semifinale di Champion League, in tv? La gara sarà trasmessa in streaming, a pagamento e in chiaro. Scopriamo insieme dove vedere la partita decisiva per i nerazzurri guidati da Inzaghi che sognano la finale.

Quando si gioca Inter – Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: dove vederla in tv

Dopo tre sconfitte in campionato, l’Inter ha ritrovato la forza di reagire grazie al pari contro il Barcellona. Se la Serie A è più che mai in bilico, con il Napoli che è avanti tre punti e ha battuto 1 a 0 il Lecce, i nerazzurri sono invece impegnati su due fronti: campionato e Champions. Dopo lo spettacolare 3 a 3 della gara d’andata, tutto è possibile, soprattutto perché ora si gioca in casa, davanti al pubblico dello stadio Meazza. Martedì 6 maggio 2025, alle ore 21.00, è in programma infatti il ritorno della semifinale tra Inter e Barcellona. La sfida sarà trasmessa in esclusiva e a pagamento su Sky e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Ma sarà possibile vedere Inter – Barcellona anche, gratuitamente, in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre). La gara di andata era stata invece trasmessa in chiaro sul NOVE. Si partirà su TV8 con un ampio pre partita dalle 20.20, poi il match alle 21.00 e a seguire lo studio con il post partita e il Gialappa’s Night. In studio ci saranno Leo di Bello e Sarah Castellana.

Possibile sfidante e finale

La possibile sfidante dell’Inter sarà la vincente tra Arsenal e Psg. Gli inglesi hanno eliminato il Real Madrid di Carlo Ancelotti ma hanno perso 1 a zero nella semifinale d’andata con un gol di Dembelè. Tutto è ancora molto aperto e sarà deciso nella gara di ritorno in programma il giorno dopo, il 7 maggio 2025, alle ore 21.

La finale di Champions League è invece in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania.