Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 5 al 9 maggio? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori le tensioni tra Gennaro Gagliotti e Ferri, che si faranno sempre più aspre.

Upas, anticipazioni al 9 maggio 2025: Ferri minaccia Gagliotti

La conferenza stampa finirà per inasprire ancora di più i rapporti tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti, tanto che l’imprenditore agroalimentare arriverà a minacciare l’altro di sospendere i suoi spot pubblicitari su Radio Golfo 99. Il ricatto di Gagliotti poi, finirà per rendere ancora più tesi i rapporti tra i due, tanto che sembrerà di avvicinarsi a un punto di non ritorno.

La decisione di Ferri nelle prossime puntate Upas

Roberto farà una proposta di lavoro allettante a Elena, ma la sua offerta nasconderà un secondo fine. Elena tuttavia deciderà di cogliere l’occasione al volo, anche perché la sua posizione in radio le permetterà di dare una seconda chance a Michele, restituendogli centralità. Si tratterà di un’opportunità alla quale Elena non vorrà rinunciare, anche a costo di scontrarsi con Ferri.

Il nuovo incarico della giovane le darà un potere decisionale e la porterà a gestire la figura di Gennaro Gagliotti, e la figlia di Marina coglierà l’occasione per offrire a Michele una nuova opportunità professionale. Saviani era stato licenziato dopo la vicenda che aveva riguardato il primario Fusco, e proprio grazie a Elena potrebbe ottenere il suo riscatto professionale.

Un Posto al Sole: i sospetti di Viola su Jimmy e Matteo

I risultati scolastici di Jimmy e Matteo saranno davvero frutto del loro impegno nello studio? Sappiamo già da qualche giorno che i due ragazzini avranno trovato una “scorciatoia” nell’intelligenza artificiale, e ben presto qualche dubbio verrà anche a Viola. L’insegnante inizierà a sospettare che i due ragazzi possano aver trovato un buon rimedio per svolgere i compiti, e a dubiterà sull’effettiva autenticità del loro operato.

Viola deciderà così di approfondire la questione interrogando gli studenti, per capire se qualcuno abbia barato nello svolgimento dei temi. Nonostante continui a sensibilizzare i ragazzi sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, Jimmy potrebbe cadere di nuovo nella trappola e cedere ancora una volta alla tentazione di prendere una scorciatoia.

Un Posto al Sole spoiler al 9 maggio

La permanenza di Samuel nel seminterrato sarà messa in discussione dal vero padrone di casa: Alberto Palladini. Quest’ultimo si rivelerà pronto ad affrontare il ragazzo, a causa di alcuni conti in sospeso con le gemelle Cirillo. Samuel tuttavia potrà contare sul supporto di Gabriela, e non sembrerà affatto intenzionato a pagare un affitto per qualcosa che non considererà suo.

Guido in crisi con i preparativi per la Festa della Mamma, trame Upas

L’approssimarsi della Festa della mamma offrirà a Guido l’opportunità per sorprendere Mariella. Con l’aiuto di Lollo, Del Bue riuscirà a trovare un regalo speciale.

Il dono in realtà potrebbe essere un pretesto per sorprendere Mariella e fare chiarezza sui sentimenti che ancora lo legano a lei. I due appariranno sempre più confusi sul loro rapporto, mentre Salvatore cercherà di offrire alla donna il giusto supporto per dimenticare l’ex.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Luca De Santis apparirà sempre più determinato a lasciare Giulia libera di vivere serenamente la sua vita. Mentre l’ex primario le proporrà una giornata di svago in spiaggia, una proposta inattesa della madre di Niko potrebbe rimettere tutto in discussione. Giulia inizierà a fantasticare sul matrimonio con Luca, mentre lui sembrerà invece deciso a seguire la propria strada e affrontare in solitudine il suo destino.

Serena sarà costretta a intervenire ancora una volta per risolvere gli ultimi guai combinati dalle sorelle.

Michele si preparerà a incontrare di nuovo Agata: riuscirà a scoprire quali inconfessabili segreti sono racchiusi nel suo passato? Continuate a seguirci per scoprirlo con noi, e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Upas.