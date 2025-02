Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In del 23 febbraio 2025

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.666.000 – 26.5%) e la presentazione (2.298.000 – 17.1%), Domenica In condotto da Mara Venier è visto da 2.456.000 spettatori con il 19.2% nella prima parte, 2.227.000 spettatori con il 19.1% nella seconda parte e 1.936.000 spettatori con il 16.9% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire, l’appuntamento domenicale con Francesca Fialdini e Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.830.000 spettatori con il 14.2%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.374.000 – 16.8%), Amici di Maria De Filippi raggiunge ben 3.102.000 spettatori pari al 24.3% di Share. A seguire, le interviste si Silvia Toffanin a Verissimo intrattengono ben 2.450.000 spettatori pari al 21.6% nella prima parte, 2.618.000 spettatori pari al 21.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.648.000 spettatori pari al 19.4% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

I dati di Share sulle altre reti

Nella stessa fascia oraria, su Rai 2 Paesi che vai è visto da 383.000 telespettatori con il 2,92%; il match Italia-Francia, Rugby: Sei Nazioni 2025, è visto da 634.000 telespettatori con il 5,42%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.195.000 telespettatori con il 9,18% e nel segmento Il mondo di In Mezz’Ora arriva a 746.000 telespettatori e il 6,27%; Rebus nella presentazione 550.000 telespettatori con il 4,88%, e nel programma 669.000 telespettatori con il 5,78%; Kilimangiaro nel segmento Il Grande Viaggio 883.000 telespettatori con il 7,18% e nel programma 1.342.000 con il 9,82%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 434.000 telespettatori, 3,21%, il film La tempesta perfetta un netto di 468.000 con il 3,91%; The Equalizer 399.000 con il 3,17%; GF 276.000 telespettatori con il 2,08%.

Su Rete 4 il film Tutti gli uomini del Presidente ha registrato un netto di 211.000 telespettatori, 1,74% di share; il film Assedio di fuoco un netto di 530.000 telespettatori con 4,08%. Su La7 Una giornata particolare – Medici, la Congiura dei Pazzi 382.000, telespettatori con il 3,04%; La7 Doc 288.000 telespettatori con il 2,52%, e 293.000 nella seconda parte con il 2,39%; il film Letters to Juliet raggiunge 217.000 telespettatori e il 1,41%.