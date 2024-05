Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 12 maggio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 12 maggio 2024: Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 1.925.000 spettatori (15.3%) nella presentazione dalle 14.03 alle 14.30, 1.964.000 spettatori (17%) nella prima parte dalle 14.30 alle 15.26, 1.632.000 spettatori (15.8%) nella seconda parte dalle 15.31 alle 16.43 e 1.295.000 spettatori (13.4%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara dalle 16.44 alle 17.07. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.311.000 spettatori con il 14%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.162.000 spettatori con il 16.6%. Beautiful ha intrattenuto 1.956.000 spettatori (15.6%). Terra Amara ha raccolto 2.345.000 spettatori (21.7%). A seguire Verissimo ha convinto 1.761.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 1.670.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.37 alle 18.37.

Altri canali

Su Rai2 il Giro d’Italia ha radunato 1.114.000 spettatori (10.2%) con Giro Diretta e 1.590.000 spettatori (16%) con Giro all’Arrivo. Il Processo alla Tappa ha convinto 687.000 spettatori (7.5%).

Su Italia1 E-Planet raccoglie 369.000 spettatori (2.9%) mentre il Campionato del Mondo di Formula E ha interessato 206.000 spettatori (1.9%). Formula E Podio segna 103.000 spettatori con l’1%. Walker ha registrato 125.000 spettatori (1.3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.688.000 spettatori con il 13.2%. In Mezz’Ora ha ottenuto 927.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 465.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (326.000 – 3.3%), Rebus ha coinvolto 413.000 spettatori con il 4.3% mentre Kilimangiaro ha raccolto 409.000 spettatori (4.6%) nella presentazione di 6 minuti, 522.000 spettatori (5.7%) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 723.000 spettatori (7.4%) nell’ultima parte dalla durata maggiore.

Su Rete4 L’Indomabile Angelica ha registrato 222.000 spettatori (1.9%).

Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 351.000 spettatori (3.1%) e La7 Doc arriva a 233.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 dopo Grid (538.000 – 4.2%), la gara di Moto GP appassiona 1.074.000 spettatori (8.6%). Zona Rossa segna 428.000 spettatori con il 3.9%. Su Sky Sport Uno la gara di Moto Gp segna 349.000 spettatori con il 2.8%.

Audience Citofonare Rai2 e daytime mezzogiorno

Citofonare Rai2 ha convinto 229.000 spettatori (4.1%), nella prima parte dalle 9.32 alle 9.59, e 302.000 spettatori (5.4%), nella seconda parte dalle 10.04 alle 10.57.