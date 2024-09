Quella tra Amadeus, con il debutto della prima stagione di Chissà chi è in onda su NOVE e, Stefano De Martino con una nuova puntata dell’ormai rodato Affari Tuoi in onda su Raiuno, è la sfida televisiva più attesa dell’anno. Ma come sono andati gli ascolti tv dei due programmi andati in onda nella serata di ieri, domenica 22 settembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei due format televisivi.

Auditel, ascolti tv: “Chissà chi è” vs “Affari Tuoi”. Amadeus vs Stefano De Martino | 22 settembre 2024

Amadeus è tornato in onda in tv in quella che è la sua nuova “casa” televisiva: NOVE, noto canale tv del gruppo Warner Bros. Discovery. Nella serata di domenica 22 settembre, l’ex volto di punta della Rai ha debuttato con ben due programmi. Due format che hanno caratterizzato quello che per molti è stato battezzato come “Amadeus-day”.

I nuovi programmi in questione sono Chissà chi è e Suzuki Music Party. Ma come sono andati gli ascolti, e quindi i dati Auditel, di Chissà chi è che ha visto il noto conduttore tv sfidare il collega Stefano De Martino che ha preso il suo posto alla guida dello storico format Affari Tuoi? Ecco chi ha vinto tra i due.

Ascolti tv Chissà chi è sul NOVE con Amadeus

Una partita a suon di colpi di scena e suspense quella tra Amadeus e Stefano De Martino, il primo al debutto su NOVE alla guida di Chissà chi è, il secondo alla guida dell’ormai ridato Affari tuoi. Il programma di Amadeus ha visto la partecipazione e quindi il coinvolgimento davanti alla tv di ben 925.000 telespettatori con uno share del 5.2%. Vediamo ora di seguito quanto ha totalizzato il programma di Rai uno con alla guida Stefano De Martino.

Share Affari tuoi su Rai1 con Stefano De Martino

Stefano De Martino ieri sera ha condotto una nuova puntata di Affari tuoi, storico programma RAI, ideato e condotto agli inizi da Paolo Bonolis, che in più occasioni ha dichiarato che proprio Stefano De Martino potrebbe essere il suo erede televisivo. Venendo però ai dati Auditel, la puntata di ieri di Affari Tuoi ha ottenuto un ascolti medio di 4.467.000 telespettatori con uno share del 25%.