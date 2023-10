Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 8 ottobre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Da noi… a Ruota libera, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Inoltre analizziamo gli ascolti tv della prima puntata di Citofonare Rai2.

Auditel, ascolti tv di Amici, Domenica In e Citofonare Rai2 del 1 ottobre 2023

Su Rai 1 l’appuntamento settimanale con Mara Venier e la sua Domenica In ha registrato nella presentazione 1.993.000, 15,27%, nella prima parte 2.097.000, con uno share del 17,44%, nella seconda parte 1.620.000, con il 15,73% e nei Saluti finali 1.356.000, con uno share 14,26%; a seguire il programma di Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera, ha ottenuto un ascolto medio di ben 1.325.000, con uno share del 13,55%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale 5 L’arca di Noè ottiene 2.273.000 di telespettatori, con uno share del 17,02%, Amici 23 (live) condotto da Maria De Filippi ottiene nella giornata di ieri un ascolto tv pari a 2.810.000 telespettatori, con uno share del 24,14%, a seguire, Verissimo condotto da Silvia Tffanin ottiene ben 2.024.000 di telespettatori, con uno share di 21,50%, e nei Giri di Valzer 1.668.000, 16,95%.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai 2 Paesi che vai 391.000, 3,09%; Origini 301.000, 2,67%; Ciclismo – Campionati del mondo 188.000, 1,76%; Campionati mondiali di Ginnastica artistica 310.000, 3,25%; Speciale Tg2 – La Guerra in Israele 410.000, 4,34%.

Su Rai 3 In mezz’ora Speciale ha registrato 1.101.000, 9,16%, e nel segmento Il mondo di In mezz’ora 763.000, 7,54%; Kilimangiaro on the road nella presentazione 526.000, 5,73% e nel programma 829.000, 7,90%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 396.000 telespettatori, 3,03%, il film Un poliziotto alle elementari un netto di 309.000, 2,80%; Magnum PI 215.000, 2,31%; Camera Cafè 218.000, 2.25%; GF 169.000, 1,69%.

Su Rete 4 il film I Cowboys ha registrato un netto di 271.000 telespettatori, 2,46% di share; il film Il complice segreto un netto di 435.000, 4,41%.

Su La7 Atlantide presenta Vajont – La diga del disonore 344.000, 2,96%; Atlantide Files Climate Crisis 146.000, 1,54%. C’era una volta il Novecento – La conquista della spazio 1957-1969 (dalle 17.49 alle 17.54) 131.000, 1,42%.

Auditel Citofonare Rai2

Sulla seconda rete della tv di Stato, nella giornata di ieri è andato in onda un nuovo appuntamento con Citofonare Rai2. Il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego ha ottenuto un seguito di 211.000 con uno share del 3.48%.

