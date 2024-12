Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 29 dicembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici di Maria De Filippi, Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In del 29 dicembre 2024

Su Rai1 Domenica In colleziona 2.560.000 spettatori con il 18.84%, nella presentazione di 30 minuti, 2.713.000 spettatori con il 22.31%, nella prima parte di 48 minuti, 2.058.000 spettatori con il 19.13% nella seconda parte di 72 minuti, e 1.859.000 spettatori con il 17.33% ne I Saluti di Mara di 27 minuti. A seguire, dopo il TG1 (1.816.000 – 16.3%), Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.771.000 spettatori con il 14.28%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.337.000 – 16.58%), Beautiful raggiunge 1.872.000 spettatori pari al 13.96%. My Home My Destiny ha appassionato 1.483.000 spettatori con il 12.92%. A seguire Verissimo – Le Storie intrattiene 1.516.000 spettatori pari al 14.37% nella prima parte e 1.943.000 spettatori pari al 16.49% nella seconda parte, e 1.909.000 spettatori pari al 14.4% ne I Saluti.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 per lo Sci la Coppa del Mondo: Semmering: Slalom gigante femminile totalizza 907.000 spettatori pari al 6.52%. A seguire Bellissima Italia ha raccolto davanti al video 462.000 spettatori pari al 3.82%. L’incontro di Serie A2 di Basket Pesaro-Fortitudo Bologna ha appassionato 178.000 spettatori con I’1.63%.

Su Italia1 dopo E-Planet (499.000 – 3.65%), I Simpson è scelto da 548.000 spettatori (4.27%), da 617.000 spettatori (5.17%) e da 504.000 spettatori (4.52%) nei tre rispettivi episodi di messa in onda. Due Fratelli segna 423.000 spettatori con il 3.88%.

Su Rai3 l’appuntamento con i TG informa 2.267.000 spettatori (16.46%) e La La Land è visto da 518.000 spettatori (4.61%). A seguire Kilimangiaro – Il Grande Viaggio conquista 993.000 spettatori (8.61%) mentre Kilimangiaro raccoglie 1.327.000 spettatori e il 9.97%.

Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 355.000 spettatori con il 2.61%, mentre La sacra famiglia è scelto da 439.000 spettatori con il 3.76%. Su La7 Bell’Italia in viaggio è visto da 316.000 spettatori pari al 2.43% e Parenti Serpenti 302.000 spettatori pari al 2.8%.