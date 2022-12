Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 4 dicembre 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Amici, Domenica In, Verissimo, Caduta Libera, L’Eredità, le partite dei Mondiali e l’annuncio dei cantanti di Sanremo 2023 da parte di Amadeus al Tg1.

Il Tg1 delle ore 13.30 con l’attesissimo annuncio dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023 con il collegamento in diretta con il direttore Artistico e conduttore della Kermesse canora Amadeus è stato visto da 4.995.000 con uno share del 32.09%.

La prima parte di Domenica In è stata vista da 2.793.000 di telespettatori con uno share del 19.13%. La seconda da 2.703.000 telespettatori con uno share del 19.72%.

La partita dei Mondiali di Qatar 2022 tra Francia – Polonia, è stata vista sulla prima rete della tv di Stato da ben 5.136.000 di telespettatori con uno share del 35.45%.

Audience di Canale 5: il talent Amici di Maria De Filippi e Verissimo

Su Canale 5 Amici, talent ideato e condotto da Maria De Filippi è stato visto da ben 3.334.000 telespettatori con uno share pari al 23.54%.



Nella giornata di ieri il talk Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, è stato visto da 2.970.000 telespettatori durante la prima parte con il 20.90% di share. 2.805.000 telespettatori con uno share pari al 18.55% nella seconda parte.

Ascolti tv dei game show: L’Eredità – Sfida al Campione e Caduta Libera

Su Rai1, il consueto appuntamento con il game show L’Eredità – Sfida al Campione, è stato visto da ben 3.587.000 di telespettatori con uno share del 22.40%.



Su Canale 5 lo storico game show dal titolo Caduta Libera condotto da Gerry Scotti ha visto incollati alla tv nella puntata di domenica ben 2.650.000 telespettatori con uno share pari al 16.90% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 3.350.000 telespettatori con uno share del 18.90%.

