Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 21 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Telethon e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 21 dicembre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 21 dicembre 2025.

Ascolti tv Domenica In, TelethonAmici e Verissimo

Su Rai1, dopo la presentazione (2.287.000 – 17.2%), Domenica In condotto da Mara Venier colleziona 2.234.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte e 1.756.000 spettatori con il 15.4% nella seconda parte (I Saluti di Mara di 32 minuti a 1.702.000 e il 15.2%). A seguire Telethon ha raccolto davanti alla tv ben da 1.559.000 spettatori con il 13%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.485.000 – 18.3%), Amici condotto da Maria De Filippi è stato visto da 2.827.000 spettatori pari al 22.6%. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin ha intrattenuto per tutto il pomeriggio ben 2.181.000 spettatori pari al 19.7% nella prima parte e 2.222.000 spettatori pari al 19% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo di 11 minuti a 2.261.000 e il 17.6%).

Share Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un dato Auditel medio di 3.098.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità ha incollato alla tv 4.349.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha ottenuto un seguito di 1.993.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.452.000 spettatori (15.3%).

Access Prime Time

Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (3.963.000 – 20.6%), Affari Tuoi con Stefano De Martino arriva a 4.814.000 spettatori (24.2%) dalle 20:46 alle 21:33. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (3.801.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui è stata la scelta di 4.921.000 spettatori pari al 24.9% dalle 20:49 alle 21:56.